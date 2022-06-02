Постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против России

Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе в четверг, 2 июня, одобрили шестой пакет санкций в отношении России за войну против Украины. Основною часть новых штрафных мер составляет частичное эмбарго на российскую нефть: к началу 2023 года будут полностью прекращены поставки в Евросоюз черного золота из РФ танкерами. Исключение сделано для Венгрии, Чехии и Словакии, которые очень сильно зависят от российской нефти и не имеют доступа к морю. Эти страны смогут и дальше импортировать нефть из России по трубопроводу "Дружба".
Как завила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), к концу 2022 года в результате новых санкций импорт российской нефти в ЕС сократится на 90 процентов. По данным аналитического центра Bruegel, страны ЕС до недавних пор ежедневно тратили 450 миллионов евро на нефть и 400 миллионов евро на газ из России.
Кроме нефти, в шестом пакете под санкции попал российский "Сбербанк", который будет отключен от платежной системы Swift. Штрафные меры также вводятся в отношении трех российских государственных СМИ. Как сообщили во французском председательстве при Евросоюзе, санкции предусматривают также расширение ограничений на экспорт химикатов и высокотехнологичной продукции.
Патриарх Кирилл не попал под санкции
Патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин
Неожиданно из санкционного списка был исключен глава РПЦ патриарх Кирилл, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Произошло это по требованию Венгрии, которая раньше выступала и против нефтяного эмбарго. Премьер-министр Виктор Орбан мотивировал свое требование "свободой вероисповедания религиозных групп в Венгрии", которая для него является "священной и неприкосновенной". Патриарх Кирилл, который поддерживает тесные контакты с президентом Владимиром Путиным, в своих проповедях неоднократно выступал в поддержку развязанной Россией войны против Украины.
Санкции вступят в силу в пятницу, 3 июня, в 9 часов утра среднеевропейского времени (10.00 мск), если ни одна из стран ЕС не заявит возражение.
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Автор: Сергей Гуща