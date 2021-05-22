Посольство РФ в Колумбии отвергает обвинения России в кибератаках

Посольство РФ в Колумбии отвергло обвинения в причастности российских хакеров к кибератакам, из-за которых в течение нескольких часов не работали сайты колумбийского парламента и армии, когда в стране начались протесты. "Мы полностью отвергаем подобные заявления", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства в пятницу, 21 мая.

В тот же день министр обороны Колумбии Диего Молано в интервью местному изданию El Tiempo заявил, что "в соцсетях имеется информация о многочисленных атаках и мобилизационных призывах из России". Ранее, 17 мая, в интервью другому колумбийскому изданию El Mundo глава оборонного ведомства утверждал, что "совершенные кибератаки исходят, в частности, из России".

Протесты в Колумбии

Массовые протесты в Колумбии начались 28 апреля, когда десятки тысяч человек вышли на улицы, протестуя против налоговой реформы и политики правительства на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в стране, вызванного пандемией. Полиция применила жесткие меры. Вскоре хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за кибератаки.

Протесты в Колумбии

Как заявила 21 мая правозащитная организация Human Rights Watch, в Колумбии с начала протестов погибли 58 человек, как минимум 19 из них связаны с демонстрациями. По данным офиса уполномоченного по правам человека в Колумбии, 42 человека погибли и более 1700 ранены.

Обвинения в том, что кибератаки осуществлялись из России, в посольстве РФ называют "абсолютно безосновательными и не подкреплёнными какими бы то ни было конкретными фактами".

Колумбия выслала двух российских дипломатов

Между тем, в декабре 2020 года Колумбия выслала двух российских дипломатов. Официально причины депортации названы не были, но по данным колумбийских СМИ, речь шла о Александре Паристове и Александре Белоусове, которых подозревали в шпионаже - они, предположительно, занимались вербовкой агентов в городе Кали на западе страны, а также интересовались добычей полезных ископаемых.

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