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Пособнику исполнителя теракта в Страсбурге дали 30 лет

Александра Иванова
5 апреля 2024 г.

Суд присяжных в Париже вынес приговоры четырем обвиняемым в пособничестве террористу, устроившему стрельбу в Страсбурге в 2018 году. Один из них был оправдан.

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Лист бумаги с табличкой "Процесс Страсбург" и сотрудник французской полиции
Слушания по делу обвиняемых в пособничестве страсбургскому террористуФото: Thibault Camus/dpa/AP Photo/picture alliance

Суд присяжных в Париже в четверг, 4 апреля, после пяти недель слушаний озвучил вердикт по делу четырех мужчин, обвиняемых в пособничестве при подготовке исламистского нападения на рождественский базар в Страсбурге в 2018 году. Главный обвиняемый - 42-летний гражданин Кот-д'Ивуара Одре Монджехи, - который, по данным французских властей, помог нападавшему достать оружие, был приговорен к тюремному заключению на срок 30 лет. В его отношении также будет действовать постоянный запрет на въезд во Францию.

В результате террористического нападения на рождественскую ярмарку в Страсбурге, привлекающую ежегодно тысячи туристов, в декабре 2018 года погибли пять человек, еще 11 получили ранения. Монджехи, по мнению суда, был "очень близок" к совершившему теракт исламисту Шерифу Шекатту. Последний сумел скрыться с места преступления, но спустя два дня после теракта он атаковал полицейских на улице и был при этом застрелен.

Силы безопасности на месте гибели исламиста Шерифа Шекатта, напавшего на полицейских спустя два дня после теракта в Страсбурге, 13 декабря 2018 года
Силы безопасности на месте гибели исламиста Шерифа ШекаттаФото: picture-alliance/dpa/J.-M. Loos

Как говорится в обосновании решения суда, Монджехи "знал о высокой степени радикализации (преступника. - Ред.)" и "был вовлечен во все фазы подготовки и исполнения теракта". Как заявил сам обвиняемый в последнем слове, он не предполагал, что Шериф Шекатт совершит страшное преступление и что он будет "всю жизнь жалеть о случившемся".

Приговоры другим обвиняемым

Два из трех других подсудимых - Кристиан Х. и Фредерик Б. - были приговорены соответственно к пяти годам лишения свободы, из которых шесть месяцев являются условным наказанием, и к четырем годам лишения свободы, год из которых является условным наказанием, пишет газета Le Figaro. Суд постановил, что они были в незначительной степени связаны с приобретением оружия, использованного для теракта.

Четвертого обвиняемого - Стефана Б. - оправдали. Суд счел, что он не может быть обвинен в "каком-либо активном участии" в трагических событиях.

Изначально 4 апреля перед судом должен был предстать и пятый обвиняемый - 83-летний Альберт Б., который за несколько часов до нападения продал Одре Монджехи и Шерифу Шекатту пистолет, использовавшийся в массовом убийстве. Однако он не смог явиться в суд по состоянию здоровья. Ожидается, что он предстанет перед судом позже.

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Сообщение газеты Le Figaro о суде над пособниками террориста, устроившего стрельбу на рождественском базаре в Страсбурге в 2018 году

Attentat du marché de Noël de Strasbourg : le principal accusé condamné à 30 ans de réclusion
www.lefigaro.fr