Франция опасается терактов после трагедии в "Крокус Сити"

На фоне произошедшего в Подмосковье теракта во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы терактов. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил в соцсети X премьер-министр страны Габриэль Атталь.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце Совет обороны и национальной безопасности страны. Поводом для заседания Атталь назвал непосредственно произошедший 22 марта теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, где несколько вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание.

"Учитывая заявление "Исламского государства" о том, что оно берет на себя ответственность за нападение, и угрозы, поступающие нашей стране, мы решили поднять значение Вижипирата (национальной системы оповещения о террористических угрозах. - Ред.) до самого высокого уровня - "чрезвычайная готовность к нападению", - заявил Атталь.

Вижипират включает в себя пять уровней предупреждения террористической угрозы, от "белого", где угрозы не ожидается, до наивысшего "пурпурного". Наивысший уровень предполагает большой риск проведения в стране нескольких связанных друг с другом террористических актов, в том числе с использованием "нетрадиционных" методов. При введении этого уровня угрозы власти разрешают соответствующим ведомствам применять для предотвращения возможных терактов меры, наносящие ущерб общественной жизни.

Одно из последних обращений к максимальному уровню Вижипирата во Франции произошло в середине октября 2023 года на фоне "антисемитских актов", связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль. Тогда на севере Франции 20-летний выходец из Чечни нанес смертельное ножевое ранение школьному учителю в городе Аррас, а после страну захлестнула волна ложных сообщений о минированиях объектов транспортной сети, школ и культурных центров.

Париж сократил число зрителей на открытии ОИ

В начале марта издание Politico писало, что Макрон распорядился сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже, которая состоится 26 июля в связи с возможной угрозой терактов. По данным газеты, спецслужбы страны на тот момент не фиксировали риска терактов во время ОИ-2024, но высказывали опасения по поводу "исламского терроризма". В МВД Франции считают, что ряд террористических группировок, среди которых "Исламское государство" и "Аль-Каида", рассматривают страну как возможную цель будущих атак, однако их организации из-за рубежа мешает недостаток "финансовых возможностей".

Церемония открытия ОИ в Париже при этом состоится на открытом пространстве, а не внутри стадиона, как это обычно бывает с подобными мероприятиями, - она пройдет на набережной Сены.

Германия также опасается атак со стороны ИГИЛ-К

Российские спецслужбы, а также президент РФ Владимир Путин, распространяют версию об "украинском следе" в нападении на "Крокус Сити Холл", несмотря на то, что ответственность за происшествие сразу после теракта взяла на себя террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) - действующее в Афганистане отделение "Исламского государства".

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) отметила, что Берлин исходит из версии о том, что теракт в Подмосковье был организован ИГИЛ-К. Фезер подчеркнула, что боевики этой ячейки ИГ на данный момент представляют "самую большую исламистскую угрозу" и для Германии.

При этом лишь 19 марта Федеральная прокуратура ФРГ арестовала в городе Гера (федеральная земля Тюрингия) двоих предположительных членов ИГИЛ-К. Афганцев подозревают в планировании нападения на шведский парламент.

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