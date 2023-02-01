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Boeing 747 для грузовой авиакомпании Atlas Air
Boeing 747 для грузовой авиакомпании Atlas AirФото: Paul Weatherman/Boeing/UPI Photo/Newscom/picture alliance
Экономика и бизнесСША

Последний произведенный Boeing 747 передан заказчику

Олег Соколенко
1 ч. назад

Американская компания Boeing передала заказчику последний произведенный лайнер модели 747. Эксплуатация этого семейства началась в 1970 году, долгое время самолет был самым вместительным в мире.

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Американский авиаконцерн Boeing во вторник, 31 января, передал последний произведенный им лайнер модели 747 заказчику - американской грузовой авиакомпании Atlas Air. Церемония передачи самолета на заводе Boeing  в штате Вашингтон транслировалась на сайте концерна. На церемонии присутствовали рабочие завода, топ-менеджеры авиационной индустрии и голливудский актер Джон Траволта.

Последний, 1574-й Boeing 747 был собран на заводе в декабре 2022 года. На его фюзеляже размещен портрет и автограф Джо Саттера - инженера, руководившего группой разработчиков этого лайнера в 1960-х годах.

Телекомпания CNN цитирует слова исполнительного директора немецкой авиакомпании Lufthansa Карстена Шпора (Carsten Spohr) : "Boeing 747 - это символ многих, многих вещей, и прежде всего, я думаю, это символ мира, который модель 747 сделала существенно более маленьким". 

Эксплуатация Boeing 747 стала нерентабельной

Эксплуатация авиалайнера с характерным "горбом" на фюзеляже началась в 1970 году. На протяжении долгого времени он оставался самым вместительным самолетом в мире: в машине более 600 пассажирских кресел. Кроме того, Boeing 747 служил "Бортом номер один", перевозя президента США, и транспортировал к стартовому комплексу американские космические челноки системы Space Shuttle.

В последние годы использование модели 747 стало нерентабельным для многих авиакомпаний, из-за высокого расхода топлива четырехмоторным лайнером. В Boeing также отмечали, что вынуждены считаться со спадом в пассажирских перевозках, который вызвала в последние годы пандемия COVID-19. Американская компания, как и ее европейские конкуренты из Airbus, разработала более компактные и экономичные модели двухмоторных лайнеров, которые идут на смену гигантам.

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