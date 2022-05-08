 После взрыва в отеле в Гаване из-под завалов достали тела 27 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2022

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Мир

После взрыва в отеле в Гаване из-под завалов достали тела 27 человек

Более 80 человек пострадали при взрыве в кубинской гостинице "Саратога". Предварительная причина случившегося - утечка газа.

Гостиница Саратога в Гаване после взрыва 6 мая 2022 года

Гостиница "Саратога" после взрыва

В Гаване после взрыва в фешенебельном отеле "Саратога" из-под завалов извлекли тела 27 погибших, еще 19 человек числятся пропавшими без вести, пишет агентство AFP со ссылкой на кубинские СМИ в субботу, 7 мая. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв в гостинице, расположенной в центре столицы Кубы, прогремел в пятницу, 6 мая. Обрушилась часть фасада здания, повреждения получили также прилегающие к отелю строения. Кубинские власти называют произошедшее несчастным случаем. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

В момент трагедии в отеле не было постояльцев, поскольку там проводились ремонтные работы. Гостиница была закрыта с начала пандемии COVID-19, но ее работу планировалось возобновить 10 мая.

Среди погибших, согласно официальным данным, четверо детей и подростков, а также туристка из Испании. По данным министерства здравоохранения, 81 человек получил ранения, к вечеру субботы в больницах оставались 37 пострадавших.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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