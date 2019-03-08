 Porsche заплатит штраф в 500 млн евро из-за дизельного скандала | Новости из Германии о Германии | DW | 07.05.2019

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Германия

Porsche заплатит штраф в 500 млн евро из-за дизельного скандала

531 млн евро производитель заплатит в качестве компенсации за экономическую выгоду, полученную в результате манипуляций с выхлопными газами. 4 млн составит штраф за административные нарушения.

Выхлопная труба одного из автомобилей марки Porsche

Немецкий автопроизводитель Porsche в рамках "дизельного скандала" выплатит штраф в размере 535 млн евро. Об этом во вторник, 7 мая, заявила прокуратура Штутгарта. Как отмечают правоохранители, около 99 тысяч машин с дизельными двигателями V6 и М8 не соответствовали требованиям к содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Концерн согласился с этой мерой наказания.

Контекст

Жесткий судебный запрет на въезд дизелей во Франкфурт требует от Ангелы Меркель немедленных решений, иначе лавину не остановить. Однако ее министры резко разошлись во мнениях. (09.09.2018)

Решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена в результате расследования манипуляций с уровнем выхлопных газов. В компании Audi признали свою ответственность. (16.10.2018)

Сумма штрафа состоит их двух частей. Большую - 531 млн евро - концерн должен заплатить в качестве компенсации за экономическую выгоду, полученную в результате манипуляций с выхлопными газами. 4 млн евро составит штраф за различные административные нарушения.

Концерн Porsche не производит дизельные двигатели, он получает их от фирмы Audi, которая в рамках дизельного скандала уже была оштрафована на 800 млн евро. Концерн VW, которому принадлежат также марки Audi и Porsche, за манипуляции с тестами выхлопных газов был оштрафован на 1 млрд евро.

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    Автор: Григорий Аросев


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