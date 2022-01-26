Польскую НПО WOT признали в РФ "нежелательной организацией"

Польский фонд WOT Foundation ("ВОТ ФОНД") был признан в России "нежелательной организацией". О соответствующем решении Генпрокуратура РФ сообщила в среду, 26 января. "Установлено, что ее (организации. - Ред.) деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится на сайте Генпрокуратуры. Более конкретных претензий к организации названо не было.

В октябре 2019 года фонд WOT Foundation участвовал в организации Форума Бориса Немцова в Варшаве. "Участники форума обсуждали стратегии против страха в России и за ее пределами в самых разных областях: экономике, политике, искусстве", - поясняется на сайте мероприятия.

По данным портала developmentaid.org, основная деятельность фонда WOT Foundation связана с "организацией конференций с участием политиков, активистов, интеллектуалов и журналистов, разделяющих либеральные ценности и заинтересованных в налаживании диалога между глобально мыслящими людьми". В свою очередь, агентство "Интерфакс" указывает, что эта НПО проводит многочисленные конкурсы, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами.

WOT Foundation станет 50-й иностранной НПО, признанной "нежелательной" в России.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

