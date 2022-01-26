Польскую НПО WOT признали в РФ "нежелательной организацией"

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Генпрокуратура РФ указала, что деятельность польской НПО WOT Foundation "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Польский фонд WOT Foundation ("ВОТ ФОНД") был признан в России "нежелательной организацией". О соответствующем решении Генпрокуратура РФ сообщила в среду, 26 января. "Установлено, что ее (организации. - Ред.) деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится на сайте Генпрокуратуры. Более конкретных претензий к организации названо не было.
В октябре 2019 года фонд WOT Foundation участвовал в организации Форума Бориса Немцова в Варшаве. "Участники форума обсуждали стратегии против страха в России и за ее пределами в самых разных областях: экономике, политике, искусстве", - поясняется на сайте мероприятия.
По данным портала developmentaid.org, основная деятельность фонда WOT Foundation связана с "организацией конференций с участием политиков, активистов, интеллектуалов и журналистов, разделяющих либеральные ценности и заинтересованных в налаживании диалога между глобально мыслящими людьми". В свою очередь, агентство "Интерфакс" указывает, что эта НПО проводит многочисленные конкурсы, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами.
WOT Foundation станет 50-й иностранной НПО, признанной "нежелательной" в России.
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