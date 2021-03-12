 Польша высылает еще двух белорусских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 12.03.2021

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Европа

Польша высылает еще двух белорусских дипломатов

Польша объявила персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке и белорусского консула в Варшаве. МИД Польши объяснил высылку дипломатов "недружественными жестами Минска".

Дворец культуры и науки в Варшаве

Дворец культуры и науки в Варшаве

Дипломатический скандал между Польшей и Беларусью усиливается. Варшава в пятницу, 12 марта, объявила персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве. Представитель МИД Польши объяснил решение выслать двоих дипломатов "недружественными жестами Минска" по отношению к польским дипломатическим сотрудникам и "принципом взаимности".

Официальный Минск 9 марта объявил о высылке консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка. МИД Беларуси был возмущен участием дипломатического работника 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны.

Варшава на следующий день объявила о высылке дипломата посольства Беларуси. А Минск в ответ решил выслать из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно.  В незарегистрированном Союзе поляков Беларуси (СПБ) сочли, что гродненских консулов объявили персонами нон грата высылают за участие в традиционной ежегодной ярмарке ремесленников "Казюки", которую провел СПБ, то есть за участие в несанкционированной акции.

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    Беларусь в различных мировых рейтингах

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    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

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    Беларусь в различных мировых рейтингах

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    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

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    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


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