 Польша высылает белорусского дипломата | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Польша высылает белорусского дипломата

Между Польшей и Беларусью вновь вспыхнул конфликт по поводу "проклятых солдат". Страны обменялись высылкой дипломатов

Вид на столицу Польши Варшаву

Столица Польши Варшава

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей продолжается. Польша высылает из страны белорусского дипломата. Об этом в своем Twitter вечером в среду, 10 марта, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве", - написал Пшидач. Имя дипломата названо не было.

Поводом для этого шага стало решение Беларуси выслать из страны польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии, о котором было объявлено во вторник. Кроме того, из-за Тимофеюка в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, ему был заявлен решительный протест.

"Проклятые солдаты"

Возмущение МИД Беларуси вызвал тот факт, что Тимофеюк 28 февраля в Бресте принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после второй мировой войны.

Беларусь и Польша, в частности, по-разному оценивают фигуру польского военного Ромуальда Райса, отряд которого убил несколько десятков православных крестьян на востоке Польши. Беларусь считает действия Райса геноцидом, тогда как в Польше часть исторического сообщества не усматривает в его действиях подобных мотивов.

Смотрите также:

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    С оркестрами и знаменами

    Брест, 22 сентября 1939 года. Немецкий военный оркестр и строй красноармейцев во время совместного парада частей вермахта и Красной армии. Мимо шли танки и бронетранспортеры, маршировали в походных колоннах со знаменами солдаты "третьего рейха" и РККА, а советский военный оркестр (он остался за кадром) играл "Интернационал".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Под портретом вождя

    "Персона нон грата": на дипломатическом языке это "нежелательная персона". Фотографиями "нон грата" назвал снимки совместного парада вермахта и РККА в Бресте и подготовки к нему автор книги "Фотографии диктатуры". Некоторые российские историки и официальные лица продолжают утверждать, что был не парад, а "торжественный марш", "церемониальное шествие". Но сути дела это не меняет.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    От Бреста до Москвы

    На трибуне: комбриг Семен Кривошеин (в темной кожанке), генералы Хайнц Гудериан, командующий пехотной дивизией Мориц фон Викторин и командир танковой группы Вальтер Неринг. Все эти немецкие генералы воевали позже на Восточном фронте. Особенно отличился Неринг, за что был неоднократно награжден, и Гудериан, который в 1941 году дошел до Москвы.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Переводчик не нужен

    Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Междубурье

    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:07

Как поляки борются против нового закона об абортах

Аудио- и видеофайлы по теме

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламент Рышард Легутко  

Выборы президента на фоне пандемии и скандальная судебная реформа в Польше. Conflict Zone на русском  

Также по теме

Grenze Belarus Polen | Einreiseverbot wegen Coronavirus

Беларусь высылает из страны польского консула в Бресте 09.03.2021

Консул Польши в Бресте принял участие в мероприятии памяти "проклятых солдат". МИД Беларуси заявил решительный протест.

Реклама

Самые читаемые

ЕС подготовит новый пакет санкций за нарушения прав человека к 22 марта  

Тихановская призвала ЕС к "реальным действиям" против режима в Минске  

Тихановская попросила Швейцарию сообщить о возможных активах Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно