Польша высылает белорусского дипломата

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей продолжается. Польша высылает из страны белорусского дипломата. Об этом в своем Twitter вечером в среду, 10 марта, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве", - написал Пшидач. Имя дипломата названо не было.

Поводом для этого шага стало решение Беларуси выслать из страны польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии, о котором было объявлено во вторник. Кроме того, из-за Тимофеюка в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, ему был заявлен решительный протест.

"Проклятые солдаты"

Возмущение МИД Беларуси вызвал тот факт, что Тимофеюк 28 февраля в Бресте принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после второй мировой войны.

Беларусь и Польша, в частности, по-разному оценивают фигуру польского военного Ромуальда Райса, отряд которого убил несколько десятков православных крестьян на востоке Польши. Беларусь считает действия Райса геноцидом, тогда как в Польше часть исторического сообщества не усматривает в его действиях подобных мотивов.

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