Польша ввела эмбарго на поставки угля из России. Эта мера предусмотрена в рамках закона о противодействии поддержке российской агрессии против Украины и обеспечении национальной безопасности, который был подписан президентом Польши Анджеем Дудой 14 апреля, сообщил польский интернет-портал dorzeczy.pl в пятницу, 15 апреля.

Согласно закону, запрещается импорт угля и кокса из России и Беларуси, в том числе транзит этих энергоресурсов по польской территории. Предусмотрена возможность замораживания имущества юридических и физических лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины. За неисполнение санкций в отношении таких лиц налагается штраф в размере 20 млн злотых (более 4,3 млн евро). Решение о включении в санкционный список будет принимать глава МВД Польши.

Подписанный Анджеем Дудой закон также запрещает использовать символы российской агрессии против Украины. Нарушение карается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы сроком до двух лет.

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