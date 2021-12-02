 Польша отвергла предложенное Брюсселем решение проблемы с мигрантами | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2021

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Европа

Польша отвергла предложенное Брюсселем решение проблемы с мигрантами

Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии временные меры облегчения процедуры предоставления убежища мигрантам на границе с Беларусью. Посол Польши при ЕС назвал это предложение "контрпродуктивным".

Мигранты во временном лагере близ границы Беларуси и Польши

Мигранты во временном лагере близ границы Беларуси и Польши

Польские власти отвергли меры, предложенные Европейской комиссией (ЕК) для урегулирования ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Продление сроков регистрации и рассмотрения ходатайств об убежище является контрпродуктивным, заявил посол Польши при Европейском Союзе Анджей Садось в среду, 1 декабря. По его мнению, процесс предоставления убежища мигрантам должен быть полностью приостановлен.

В связи с наплывом мигрантов, прежде всего из стран Ближнего Востока, у внешних границ ЕС с Беларусью Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные - на ближайшие полгода - меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне от 3 до 10 дней, причем на строго определенных пограничных контрольно-пропускных пунктах. Это позволит проверять ходатайства непосредственно на границе, причем продолжительность всей процедуры может составить до 16 недель.

Анджей Садось считает, что эти меры приведут лишь к "чрезмерной нагрузке" на Польшу, Латвию и Литву при рассмотрении ходатайств об убежище. "Еврокомиссия приняла решение, совершенно противоположное тому, что мы предложили, - сказал он. - Мы предложили, чтобы ответом на гибридную атаку была возможность приостановки процедур предоставления убежища, а не продления их сроков".

Брюссель обвиняет в ситуации с мигрантами Лукашенко

В течение нескольких недель тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Беларуси и попасть в ЕС. Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе. Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки.

По данным Еврокомиссии, в Евросоюз с начала года перебрались через Беларусь уже почти восемь тысяч мигрантов. Из них почти 4300 проникли в Литву, около 3200 - в Польшу и более 400 - в Латвию.

В четверг вступают в силу новые санкции ЕС против причастных к доставке мигрантов в Беларусь для их дальнейшей переброски к внешним границам Евросоюза. Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС 1 декабря единогласно поддержал пакет соответствующих штрафных мер, которые теперь должны быть утверждены Советом ЕС. Обнародование решения о санкциях в официальном журнале ЕС запланировано на 2 декабря.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


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