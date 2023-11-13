  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыБеларусь

Польша развернула новый танковый батальон у границы Беларуси

Даниил Сотников
13 ноября 2023 г.

Задачей нового танкового подразделения будет "обеспечение безопасности и сдерживание агрессора с востока", заявил министр обороны Польши.

https://p.dw.com/p/4YjAj
Танки K2 в составе вооруженных сил Польши
Танки K2 в составе вооруженных сил ПольшиФото: Wojtek RADWANSKI/AFP

Польша развернула на восточной границе с Беларусью новый танковый батальон, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в воскресенье, 12 ноября.

Батальон будет включен в состав 1-й пехотной дивизии. По словам Блащака, задачей нового подразделения будет "сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направления нападения с востока".

Польша начала формирование 1-й пехотной дивизии в сентябре 2022 года. Новый танковый батальон начнет работу в Чартаеве вблизи границы с Беларусью в районе Бреста. По плану властей дивизия будет состоять из 12 воинских частей, четырех бригад, артиллерийской бригады, четырех полков и трех специальных батальонов. Численность дивизии должна превысить 30 тыс. человек, она будет оснащена, в том числе американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K2 Black Panther.

"Посмотрите на разницу между тем, что происходило до 2015 года, когда на востоке нашей страны ликвидировали воинские части, и тем, что происходит сейчас уже несколько лет. Мы формируем новые воинские части, набираем молодых добровольцев в армию", - заявил Блащак.

Смотрите также:

Бастион правых популистов в Польше

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники марша в честь Дня независимости Польши

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

По разным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек приняли участие в ежегодном марше националистов в честь Дня независимости Польши. Некоторые участники призывали к выходу страны из Евросоюза.
Общество11 ноября 2023 г.
external

Война в Украине: как живут дети рядом с линией фронта | Европа в фокусе

Война в Украине: как живут дети рядом с линией фронта | Европа в фокусе

Ни дня в Украине не проходит без российских обстрелов. От них особенно страдает Донбасс, в том числе Курахово. Несмотря на близость фронта, часть мирных жителей решила не покидать город. В том числе и родители двух подруг, поэтому девочки не уехали: одной из них 14 лет, другой 13. Они встретились со съемочной группой DW, которая приехала в Курахово, и рассказали о том, как живут в условиях войны.
Политика12 октября 2023 г.25:39 мин.
external

Визовый скандал в Польше: мигрантам оформляли визы в ЕС при помощи коррупционных схем

Визовый скандал в Польше: мигрантам оформляли визы в ЕС при помощи коррупционных схем

Фирмы-посредники помогали мигрантам за деньги получать визы в польских посольствах и консульствах в Азии и Африке.
8 октября 2023 г.02:53 мин.
Показать еще