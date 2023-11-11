Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

По разным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек приняли участие в ежегодном марше националистов в честь Дня независимости Польши. Некоторые участники призывали к выходу страны из Евросоюза.

В столице Польши Варшаве десятки тысяч человек в субботу, 11 ноября, прошли традиционным маршем в честь Дня независимости страны. По данным организаторов мероприятия, в нем приняли участие 90 тысяч человек, власти сообщили о 40 тысячах участников. Люди шли под польскими флагами, а объединяющим лозунгом марша были первые строчки национального гимна "Еще Польша не погибла".

Некоторые баннеры призывали к "Полекзиту" - отделению от Евросоюза по примеру "Брекзита" (выхода Великобритании из ЕС. - Ред.). В разговоре с агентством AFP участники акции называли Европейский Союз "еврофедералистским колхозом, контролируемым Еврокомиссией" и призывали "защищать независимость Польши", покинув ЕС.

Накануне председатель национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский заявил о "доминировании Германии в Европейском Союзе". "Мы, поляки, хотим быть свободными, мы хотим быть независимыми и не хотим подчиняться немцам", - сказал Качиньский. Он также указал на существование "конкретного плана", который, в случае его реализации со стороны ЕС, приведет к потере суверенитета и "разрушению польского государства", передает агентство dpa.

Лидер оппозиции Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", в своем обращении в честь праздника заявил, что "любой, кто использует слово "нация" с целью разделить и сеять ненависть, выступает против нации", передает dpa.

В Польше оппозиция готова формировать правительство

Несколькими днями ранее оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), состоящий из трех оппозиционных партий - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Новых Левых", подписал коалиционное соглашение и заявил, что готов приступить к формированию правительства. Оппозиция по итогам выборов получила большинство в парламенте страны.

При этом президент Польши Анджей Дуда поручил сформировать новое правительство действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Его национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) находилась у власти в Польше в течение восьми лет, но в результате прошедших 15 октября парламентских выборов лишилась абсолютного большинства, хотя и победила на выборах, оставшись крупнейшей политической силой в стране.

По мнению аналитиков, в нынешней ситуации у Моравецкого практически нет шансов на создание правительственной коалиции, поскольку ПиС не имеет большинства в парламенте, заручившись по итогам выборов 194 из 460 мест. Оппозиционный блок имеет в парламенте 248 мест.

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