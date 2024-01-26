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Польша оценила расходы на следствие по смоленской катастрофе

Павел Мыльников
26 января 2024 г.

Члены подкомиссии по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, не ездили в Смоленск и не изучали обломки самолета в РФ, заявил замглавы польского Минобороны.

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Обломки президентского Ту-154, разбившегося на аэродроме Смоленск-Северный в апреле 2010 года
Обломки президентского Ту-154 (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/TASS

Деятельность подкомиссии министерства национальной обороны Польши по расследованию авиакатастрофы 2010 года в Смоленске обошлась полякам в 7,5 млн евро в пересчете с национальной валюты. Такие данные привел в пятницу, 26 января, заместитель министра национальной обороны Цезары Томчик. При этом члены подкомиссии под руководством бывшего главы Минобороны Антония Мацеревича ни разу не посетили место трагедии и не изучали хранящиеся в России обломки самолета, указал Томчик.

В апреле 2022 года подкомиссия представила отчет об авиакатастрофе. По мнению экспертов, документ не содержит убедительных доказательств того, что воздушное судно, на котором находился тогдашний президент Польши Лех Качиньский, разбилось в результате взрыва.

Подкомиссия была ликвидирована решением министра национальной обороны в середине декабря 2023 года, а месяцем позднее Варшава отказалась от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе.

Гибель первых лиц Польши в авиакатастрофе под Смоленском

Самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД в 1940 году.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад, из которого следует, что лайнер разбился вследствие ошибки пилотов, не сумевших принять верных решений в условиях плохой видимости. Польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером вела собственное расследование и пришла к похожим заключениям.

Однако пришедшее к власти в 2015 году правительство Польши во главе с национально-консервативной партией правого толка "Право и справедливость" посчитало выводы неубедительными. Варшава позднее возобновила расследование. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате ряда взрывов на борту. Москва отрицает свою причастность к трагедии.

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