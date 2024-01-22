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Польша отказалась от иска к РФ по авиакатастрофе в Смоленске

Павел Мыльников
22 января 2024 г.

Польский МИД объяснил отказ от подачи иска в ЕСПЧ ликвидацией подкомиссии по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский.

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Обломки самолета Ту-154, упавшего под Смоленском. 10 апреля 2010 года
Обломки президентского Ту-154 (апрель 2010 года)Фото: picture-alliance/dpa/S. Chirikov

Польша отказалась от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе 2010 года в Смоленске. Об этом польское министерство иностранных дел сообщило в понедельник, 22 января.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, председатель подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антоний Мацеревич и юрист Бен Эммерсон подписали соглашение о намерениях, в котором заявили о готовности сотрудничать при подготовке межгосударственной жалобы против РФ в ЕСПЧ. Однако подкомиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский, была ликвидирована решением министра национальной обороны 18 декабря 2023 года, тем самым одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование, пояснило польское внешнеполитическое ведомство. Нынешний глава МИД Радослав Сикорский уведомил Эммерсона о прекращении действия соглашения о намерениях и отказе от его реализации, указало министерство.

Гибель первых лиц Польши в авиакатастрофе под Смоленском

Самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад, из которого следует, что лайнер разбился вследствие ошибки пилотов, не сумевших принять верных решений в условиях плохой видимости. Польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером вела собственное расследование и пришла к похожим заключениям.

Однако пришедшее к власти в 2015 году правительство Польши сочло выводы неубедительными. Варшава позднее возобновила расследование. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате ряда взрывов на борту. Москва отрицает свою причастность к трагедии.

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