Пожилая немка подарила полкило золота для помощи бездомным (фото)

Такое щедрое пожертвование передала Диаконической службе Евангелической церкви Германии одна пожилая жительница Ганновера.
Ганновер • Эту историю можно рассказать в одном предложении, что мы и сделаем: такой полукилограммовый слиток чистого золота, стоимость которого по нынешнему курсу составляет около 26400 евро, передала местной евангелической церкви одна пожилая жительница немецкого города Ганновера, пожелавшая не разглашать своего имени и снабдившая пожертвование надписью "Для работы с бездомными".
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