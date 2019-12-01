 Пожилая немка подарила полкило золота для помощи бездомным (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.08.2020

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По Германии

Пожилая немка подарила полкило золота для помощи бездомным (фото)

Такое щедрое пожертвование передала Диаконической службе Евангелической церкви Германии одна пожилая жительница Ганновера.

Золотой слиток и записка

Ганновер • Эту историю можно рассказать в одном предложении, что мы и сделаем: такой полукилограммовый слиток чистого золота, стоимость которого по нынешнему курсу составляет около 26400 евро, передала местной евангелической церкви одна пожилая жительница немецкого города Ганновера, пожелавшая не разглашать своего имени и снабдившая пожертвование надписью "Для работы с бездомными".

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    Автор: Марина Борисова


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