Белорусский политэмигрант рассказал об обеспечении его охраны от покушения в ФРГ

Бывший начальник следственного изолятора №1 в Минске Олег Алкаев, получивший политическое убежище в Германии, рассказал о том, как берлинская полиция предупредила его о готовившемся покушении и организовала его охрану. "В 2012 году меня персонально предупредила комиссар полиции Берлина о том, что планируется мое убийство. Но без каких-либо деталей", - сообщил он в интервью изданию "Наша Нива", опубликованном в ночь на вторник, 5 января.

Алкаев отметил, что ему предлагали персональную охрану с полицейским постом возле дома. "Я отказался от персональной охраны. Это мне не было нужно, потому что это мешает жить", - заявил он, добавив, что попросил организовать все "негласно".

Экс-начальник минского СИЗО отметил, что ему "гарантировали безопасность только на территории Германии". Он допустил, что негласное наблюдение за ним может вестись до сих пор. "У меня есть телефон, компьютер. Мое перемещение фиксируется по телефону через GPS, и я могу дать в любой момент сигнал о каких-то подозрениях", - рассказал Олег Алкаев.

Расследование о возможных планах Лукашенко организовать политические убийства в ФРГ

Днем ранее в интервью DW бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар сообщил, что покушение на Алкаева было предотвращено с его помощью. "Я обратился за помощью к американским спецслужбам, которые это предотвратили. Как я понял, американские службы сразу же сообщили об этом по месту жительства (предполагаемых жертв покушения. - Ред.)", - сказал он.

4 января европейское интернет-издание EUobserver обнародовало аудиозапись, из которой, по версии журналистов, следует, что правящий в Беларуси Александр Лукашенко мог планировать убийства своих критиков, покинувших страну. По сведениям издания, запись была сделана в апреле 2012 года, а голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю Комитета госбезопасности Беларуси) и представителям подразделения спецназа "Альфа".

Предполагаемыми жертвами были наряду с Алкаевым бывший командир бригады спецназа Владимир Бородач, а также экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеслав Дудкин, которые в то время могли находиться в Германии. На встрече, в ходе которой была сделана запись, речь шла и о тележурналисте белорусского происхождения Павле Шеремете, в то время жившем в Москве. Из аудиозаписи следует, что его деятельность создавала проблемы властям Беларуси и для его убийства планировалось использовать взрывчатку.

Экс-боец СОБРа рассказал DW об убийствах противников Лукашенко

В декабре 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси Юрием Гаравским. Он рассказал о своем участии в похищениях и убийствах в 1999 году экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара, а также бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Расследование вызвало большой общественный резонанс.

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