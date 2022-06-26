 Полиция Стамбула задержала более 200 участников ЛГБТИ-акции | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2022

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Европа

Полиция Стамбула задержала более 200 участников ЛГБТИ-акции

Власти города запрещают мероприятия ЛГБТИ с 2014 года, когда на парад собралось более 100 тысяч человек. В этом году люди снова собрались, несмотря на запрет.

Полиция Стамбула на параде в поддержку прав ЛГБТИ

Полиция Стамбула на параде в поддержку прав ЛГБТИ

На акции в поддержку прав и свобод представителей ЛГБТИ-сообщества в турецком Стамбуле были задержаны более 200 человек, сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия агентство AFP в воскресенье, 26 июня.

Власти города запретили проведение прайд-шествия, но сотни людей с ЛГБТИ-символикой собрались на центральных улицах Стамбула. Участники ходили по улицам вокруг центральной площади около часа, выкрикивая лозунги "Ты не один" и "Будущее - за квир", сообщает AFP.

Участники ЛГБТИ-шествия в Стамбуле

Участники ЛГБТИ-шествия в Стамбуле

С утра полиция оцепила центральный район Джихангира. Силовики, как передает агентство, начали задерживать всех собравшихся без разбора еще до начала шествия - в том числе представителей СМИ и людей, сидевших в барах. Одним из задержанных был фотограф AFP Бюлент Килич. "Полиция Стамбула, очевидно, взяла в привычку арестовывать Килича", - написала в твиттере организация "Репортеры без границ", осудившая задержание журналиста.

"Любой, кто арестован исключительно за участие в прайде, должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", - заявили в правозащитной организации Amnesty International. К вечеру часть задержанных были отпущены, сообщает AFP.

Прайд-парады в Стамбуле запрещают с 2014 года

Первый ЛГБТИ-парад Istanbul Pride прошел в Стамбуле в 2003 году, с тех пор он проводился каждый год и собирал все больше людей. В 2014 году в нем приняли участие порядка 100 тысяч человек. После этого власти города начали из года в год запрещать шествие, ссылаясь на "соображения безопасности". В прошлом году полиция при разгоне участников применила слезоточивый газ.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в пятницу призвала турецкие власти разрешить проведение парада в этом году. "Права человека ЛГБТИ в Турции должны быть эффективно защищены", - сказала она.

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    Автор: Виктор Вайц


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