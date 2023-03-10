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Место захвата заложников оцеплено полицией
Место захвата заложников оцеплено полициейФото: Martin Oversohl/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

Полиция освободила заложников в немецком городе Карлсруэ

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В Аптеке в центре города Карлсруэ были захвачены заложники. Полицейская операция продолжалась несколько часов.

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Захват заложников в аптеке в центре Карлсруэ завершился в пятницу вечером, 10 марта без жертв. Как сообщила полиция в Twitter, в аптеку на юго-западе города в 21:10 по местному времени вошел полицейский спецназ. В результате был задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Никто не пострадал, говорится в сообщении.

Захват заложников продолжался несколько часов. Местная полиция работает в усиленном режиме. О мотивах действий преступника пока ничего не сообщается.

По словам официального представителя полиции, в настоящее время угрозы для населения нет. Несмотря на это, полиция призвала людей избегать зоны полицейской операции и следовать указаниям стражей порядка. Для жителей близлежащих домов, которые не могут сейчас попасть в свои квартиры, открыта близлежащая школа.

Место преступления находится в центре Карлсруэ, на одной из главных улиц. Полиция оцепила обширную территорию вокруг. На улицах наготове стоят многочисленные машины скорой помощи и полиции.

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