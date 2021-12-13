Подросток совершил самоподрыв у монастыря в Серпухове

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Выпускник православной гимназии совершил самоподрыв у Введенского Владычного женского монастыря Серпухова, сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.
Около православной гимназии в районе Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила старший помощник руководителя главного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий. По данным агентства "Интерфакс", СВУ привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии. Источник агентства сообщил, что медикам удалось реанимировать подростка.
Между тем ТАСС передает, что тот скончался от потери крови.
Число пострадавших в результате происшествия уточняется. В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что помимо выпускника ранен 15-летний подросток. Представитель экстренных служб в свою очередь сообщил агентству РИА "Новости" о семи пострадавших. Агентство ТАСС передало о 12.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, однако самодельное взрывное устройство сработало у входа в учебное заведение.
По словам одного из очевидцев происшествия, сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. "Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, речь идет о бывшем воспитаннике гимназии Владиславе Струженкове. Источник утверждал, что тот увлекался компьютерными играми, в том числе со стрельбой.
В свою очередь собеседник агентства "Интерфакс" сообщил, что, по предварительной версии, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений". По версии источника, во время учебы подросток мог подвергаться буллингу.
Введенский владычный монастырь в Серпухове был основан в 1360 году митрополит Киевский и всея Руси Алексием. До 1806 года он был мужским. В советское время монастырь был закрыт и возобновил свою деятельность после распада Советского Союза. С 2001 года при монастыре действует православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского.
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