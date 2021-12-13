Подросток совершил самоподрыв у монастыря в Серпухове

Около православной гимназии в районе Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила старший помощник руководителя главного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий. По данным агентства "Интерфакс", СВУ привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии. Источник агентства сообщил, что медикам удалось реанимировать подростка.

Между тем ТАСС передает, что тот скончался от потери крови.

По предварительным данным, пострадали не менее семи человек

Число пострадавших в результате происшествия уточняется. В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что помимо выпускника ранен 15-летний подросток. Представитель экстренных служб в свою очередь сообщил агентству РИА "Новости" о семи пострадавших. Агентство ТАСС передало о 12.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, однако самодельное взрывное устройство сработало у входа в учебное заведение.

По словам одного из очевидцев происшествия, сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. "Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.

Подросток мог быть объектом буллинга во время учебы

По предварительным данным, речь идет о бывшем воспитаннике гимназии Владиславе Струженкове. Источник утверждал, что тот увлекался компьютерными играми, в том числе со стрельбой.

В свою очередь собеседник агентства "Интерфакс" сообщил, что, по предварительной версии, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений". По версии источника, во время учебы подросток мог подвергаться буллингу.

Введенский владычный монастырь в Серпухове был основан в 1360 году митрополит Киевский и всея Руси Алексием. До 1806 года он был мужским. В советское время монастырь был закрыт и возобновил свою деятельность после распада Советского Союза. С 2001 года при монастыре действует православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского.

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