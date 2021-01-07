 Под лавиной в Норильске погибла женщина | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2021

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Россия

Под лавиной в Норильске погибла женщина

Число пострадавших из-за схода лавины в Красноярском крае уточняется. В больницу доставлен подросток, один мужчина отказался от госпитализации. Под снегом нашли тело женщины.

Разрушенная лавиной постройка на горнолыжной базе в Норильске

Разрушенная лавиной постройка на горнолыжной базе в Норильске

Несколько человек были накрыты лавиной на туристической базе "Гора Отдельная" в районе Талнах города Норильска. Под завалами оказались жилые постройки, проводятся поисково-спасательные работы. Обнаружен пострадавший подросток в тяжелом состоянии, сообщается в ночь на субботу, 9 января, на сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Сейчас 14-летний мальчик находится в больнице.

Другой пострадавший, взрослый мужчина, в состоянии средней тяжести отказался от госпитализации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Красноярского края. Спасатели смогли вытащить из-под снега тело погибшей 38-летней женщины. Продолжается поиск еще двух человек - годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

На месте работают спасатели

На месте схода лавины работают около 300 добровольцев, спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС и специальная техника. Туда также вылетел начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Ранее сообщалось о спасении еще нескольких человек со ссылкой на источники в МЧС и представителей турбазы, эта информация уточняется. Также уточняется количество оказавшихся под снегом.

Заведено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели и травмирования туристов на горнолыжной базе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Спортивно-туристический комплекс "Гора Отдельная" открылся в 2016 году после капитального ремонта и объединяет под одной крышей отделение горных лыж детско-юношеской спортивной школы и спортивно-туристический клуб.

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