 Экс-мэр Норильска приговорен к исправительным работам после утечки на ТЭЦ | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Экс-мэр Норильска приговорен к исправительным работам после утечки на ТЭЦ

Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ. Общий ущерб экологии, нанесенный разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, был оценен в 147,8 млрд рублей.

Последствия утечки нефтепродуктов 29 мая

Последствия утечки нефтепродуктов 29 мая

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, обвиненный в халатности после разлива свыше 20 тыс. тонн топлива из резервуара Норильской ТЭЦ-3 на Таймыре, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

По ее данным, наказание будет также сопровождаться "удержанием 15% заработной платы".

В отношении Ахметчина было заведено дело по статье о халатности, поведшей к причинению крупного ущерба. По данным следствия, с 29 по 31 мая политик, занимавший на тот момент пост градоначальника, получил информацию об утечке нефтепродуктов, однако "своевременно не ввел режим чрезвычайной ситуации и в пределах предоставленных ему полномочий не организовал проведение ликвидационных работ по предотвращению загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек на территории Норильска".

В конце июля он подал в отставку со своего поста.

Авария на ТЭЦ

Весной, 29 мая, на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Росприроднадзор оценил общий ущерб экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, в 147,8 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов).

В конце июня в Норильске произошла еще одна экологическая авария: при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". По оценке экологической организации Greenpeace, полностью избавиться от последствий незаконного сброса жидкости будет невозможно, речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды. Проектный директор российского отделения Владимир Чупров указал, что сброс не был локализован - через реки Хараелах и Норильская опасная смесь попала в озеро Пясино, фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре.

Смотрите также:

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Перемен требуют наши сердца

    В СССР новые индустриальные города должны были стать движущей силой развития страны - как ее промышленности, так и культуры. Нередко построенные руками узников ГУЛАГа, они символизировали начало лучшей жизни и веру в светлое будущее. Сегодня эти города изменились, как изменились и проживающие в них люди. Выставочный проект "Надежда" осмысляет произошедшие перемены.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Неслучайное знакомство

    В поездку по индустриальным российским городам отправились фотохудожники из самой России, а также Австрии, Германии, Нидерландов и Дании. В каждом населенном пункте фотографы находили источники вдохновения, будь то ивановские узоры, конструктивистская архитектура или будни местных жителей.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Слияние эпох

    Голландскому фотографу Ивану Баану понадобилось три дня, чтобы научиться произносить "Е-ка-те-рин-бург". Еще несколько - чтобы осмотреть город, известный как музей конструктивистской архитектуры под открытым небом. В оставшихся в нем символах советской эпохи фотограф увидел объекты современного искусства.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Общий праздник

    Ижевск наряду с Тулой знаменит оборонным, машиностроительным и металлургическим производствами. Московский фотограф Игорь Мухин приехал сюда на два для и успел побывать на празднике 1 мая.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Как закалялся город

    Решение о начале строительства Магнитогорского металлургического завода около Магнитной горы было принято в январе 1929 года. Эту дату принято считать днем рождения Магнитогорска, несмотря на существование станицы Магнитной с 1743 года. Соучредитель Института модернизма фотограф Юрий Пальмин отправился в сердце комбината, чтобы запечатлеть, как человек приручает огненную стихию.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Полярные части

    Юрий Пальмин почувствовал, что сегодня "гора Магнитная размагнитилась", однако напряжение между двумя частями города - европейской и азиатской - осталось. На фотографии - восточная часть с авангардной архитектурой. Один из ведущих архитектурных фотографов России противопоставляет ее неоклассической застройке западной части.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Строительство будущего

    Призер World Press Photo 2014 года россиянин Никита Шохов, прибыв в Нижний Новгород, отправился посмотреть, как изменился за последние годы Горьковский автозавод (ГАЗ). В процессе работы фотохудожник знакомился с его работниками. Окруженные современной аппаратурой, они демонстрировали желание постигать азы новых технологий.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    После работы

    Вечером уставшие рабочие отправляются отдохнуть и поговорить о насущном. Правда, после тяжелого дня у некоторых не хватает сил даже поесть… Этот жизненный момент также попал в кадр фотографа Никиты Шохова.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Вечное сияние

    Климатические условия Норильска очень тяжелы. Зимой температура опускается до -55, а в короткие летние дни достигает порой +30. Почти в течение всего года город застилает снег, а в период с ноября по январь на Норильск опускается полярная ночь. Зато зимой здесь можно увидеть потрясающие северные сияния.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    За Полярным кругом

    Норильск - один из крупнейших в мире городов за Полярным кругом. В него можно попасть только самолетом или водным путем, поэтому горожане изолированы от остального мира. Фотограф Елена Чернышева побывала в гостях у норильчан, увидела их быт и образ жизни.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Геометрия линий

    В 1757 году братья Баташевы основали Выксунский металлургический завод, что стало отправной точкой для развития Выксы. Елену Чернышеву в этом городе вдохновила водонапорная башня: к эстетически не слишком привлекательному, на первый взгляд, строению она нашла собственный подход, увидев красоту в созвучии переплетающихся линий.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Переустройство старого

    Проходящий в Выксе ежегодный фестиваль "Арт-Овраг" формирует культурное пространство города, насыщая его элементами искусства XXI века. Скажем, здесь можно натолкнуться на неожиданное граффити, лаконично вписанное во дворы старых домов. Выставка "Надежда", на которой представлены работы фотографов, работает до 31 октября по адресу Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 24.

    Автор: Элина Ибрагимова, Москва


Смотреть видео 03:00

Экологическая катастрофа в Сибири: кто ответит за разлив топлива под Норильском?

Аудио- и видеофайлы по теме

Собянин меняет курс. Пятно Норникеля. У Трампа проблемы на районе – "Заповедник", выпуск 127,  

Что общего у российских экологов и героя голливудских боевиков?  

Реклама

Самые читаемые

Франция вышлет более 200 человек после убийства учителя под Парижем  

Новый пропагандистский стиль в КНДР: что стоит за слезами Ким Чен Ына  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно