Под Берлином повредили мемориал советским солдатам

В мемориальном комплексе "Зееловские высоты" в федеральной земле Бранденбург были повреждены мемориальные камни советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, сообщила полиция во вторник, 23 мая.

В ночь на 22 мая один мемориальный камень был опрокинут, а еще четыре были расшатаны. Полиция расследует дело в отношении неизвестных, сообщает агентство epd. Это уже второй случай вандализма на территории комплекса в мае. В начале месяца здесь же были повреждены или опрокинуты 14 надгробий, полиции пока не удалось найти, кто это сделал.

Мемориал был открыт в бранденбургском Зеелове (Seelow) в 90 км к востоку от Берлина в ноябре 1945 года и стал одним из первых подобных мемориалов на территории Германии. Здесь произошло одно из самых ожесточенных сражений Берлинской операции, в ходе которого погибло около 33 тысяч советских солдат и офицеров. В 1972 году здесь же был основан Музей Зееловских высот (Museum Seelower Höhen).

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