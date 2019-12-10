Когда что-то пошло не так, или Почему немецкие предприниматели оказались в церкви

На алтаре бывшей церкви святой Елизаветы теперь возвышается эспрессо-бар, а вместо церковных благовоний чувствуется запах ароматного кофе. Нефы используются как пространство для генерирования новых идей. Такая творческая мастерская - под каменными сводами! Время отдыха скрасит кикер, на стол для игры в который проливается свет из витражных окон. Мы находимся в цифровой церкви в немецком Ахене - Digital Church.

Цифровизация под сводом церкви

Как будто два мира слились в одно целое: высокоскоростной интернет в старых каменных стенах. Ахенское объединение digitalHub арендует эту площадку с 2017 года. Из-за нехватки священников и выхода прихожан из церкви эта церковь перестала использоваться по своему прямому назначению. Бывший храм божий был переоборудован в центр цифровых технологий. Это одно из объединений в Северном Рейне - Вестфалии, которое получает финансирование на земельном уровне. В его задачи входит поддержка стартапов, которые должны стать мотором цифровизации экономики Германии. Однако переход в цифровую парадигму Германии дается не так легко: молодым предпринимателям часто не хватает финансирования и куража. Страх перед неудачей тормозит их развитие.

Отставание Германии по цифровизации экономики становится особенно заметным в международном сравнении. "США и Китай проходят этот путь со скоростью автомобиля, движущегося 100 км/ч. Мы сейчас плетемся, наверное, со скоростью 10 км/ч," - говорит председатель правления digitalHub Оливер Грюн (Oliver Grün).

Международный рейтинг конкурентоспособности, который публикуется ежегодно Международным институтом развития менеджмента (IMD) в швейцарской Лозанне, только подтверждает это высказывание. В 2020 году ФРГ заняла 18-е место. Пять лет назад Германия была на 15-й позиции, но с тех пор ее конкурентоспособность постоянно падала. Оливер Грюн, который также возглавляет федеральное объединение среднего ИТ-бизнеса в Германии, подчеркивает, что шансы у немецких компаний не такие уж и плохие. "В Германии и особенно в регионе Ахена есть много людей, обладающих глубокими технологическими знаниями. Благодаря инжинирингу на высоком уровне мы могли бы выводить на рынок отличные продукты", - говорит предприниматель. Здесь же в Ахене расположена самая известная и сильная высшая школа в Германии - RWTH, дающая лучшее техническое образование.

Стартапам нужна связь с бизнесом

Сила - в нетворкинге, в этом уверена руководитель digitalHub Ирис Вильгельми (Iris Wilhelmi). Она поставила перед собой задачу обеспечить стартапам выход на средний бизнес. "По одну сторону у нас - стартапы, которые обладают необходимыми компетенциями, чтобы внедрять цифровые технологии, по другую - компании, которые хотят переводить свой бизнес на цифровой формат", - объясняет она.

Под сводом ахенской церкви ежедневно встречаются представители бизнеса и стартапов. Они обсуждают возможные варианты сотрудничества."Digital Church сыграла для нас решающую роль. Здесь проходили наши первые переговоры с партнерами", - делится своим опытом Тим Хост (Tim Host), глава и сооснователь ахенского стартапа EMSU, который разрабатывает "умные" прилавки и полки для магазинов розничной торговли.

Сама атмосфера в бывшей церкви дает определенные преимущества молодым предпринимателям. По их словам, заявить о себе получается легче, чем на переговорах в маленьком бюро.

Бывшая церковь Святой Елизаветы в Ахене: сегодня вместо служб здесь проходят переговоры

Первое партнерское соглашение, которое было заключено здесь - на алтаре, подписали стартап MOQO и региональный автодилер. Теперь все автомобили, которые сдают на этом предприятии в аренду, можно забронировать через приложение для смартфона.

Объединение помогает молодым предпринимателям и в поиске финансирования. Именно финансовый вопрос чаще всего ставит стартапы в сложное положение. На ранней стадии у них есть неплохие шансы привлечь к проекту бизнес-ангелов, обеспечив себе финансирование через специальные фонды. "Однако капитал, необходимый для роста бизнеса, здесь не найти", - говорит Грюн. Как только стартапам становятся нужны миллионные вливания, тут же находится инвестор, готовый купить такое молодое предприятие, объясняет он.

Проблема в том, что большинство инвесторов приходят не из Германии. По данным доклада Deutsche Börse Venture Networks, это дочерняя компания Deutsche Börse AG, только 12 процентов капитала, обеспечивающего финансирование стартапов в Германии, Австрии, Швейцарии на более поздней стадии, приходилось на местного инвестора. Почти половина - на инвестров из США и Канады.

"Это приводит к тому, что стартапы переезжают", - говорит Оливер Грюн. Молодые компании, которые получили поддержку благодаря такой инициативе как Digital Church, часто оказываются в итоге в США или в Китае. Как отметил Дэвид Ханф, бизнес-ангел и член совета федерального объединения немецких стартапов в интервью DW, "из самых дорогих компаний в мире 64 процента - американские, 31 процент - азиатские, а из оставшихся пяти процентов только три процента приходятся на Европу".

Новая культура предпринимательства

Креативные идеи, смелость и готовность рисковать и понимание вероятности краха, - все это составляет основу предпринимательства. Но именно эти качества в Германии развивают недостаточно сильно. "Проблема в том, что молодые предприниматели здесь видят не шансы, а риски", - объясняет Оливер Грюн. А тема краха - вообще табу. "Большинство молодых предпринимателей вообще не говорят на эту тему - что будет, если что-то пойдет не так", - подтверждает его слова предприниматель Хост.

Чтобы нарушить табу, в цифровой церкви проводят общественные "исповеди". Их называют здесь Fuck-up-Stories: предприниматели рассказывают о своих историях краха, поражениях. Цель таких виртуальных встреч - воспитать новую культуру предпринимательства, в которой успех определяется не совершенством, а опытом и результатами. Хост тоже принимал участие в такой "исповеди". Его первый стартап провалился. Но он решил не молчать, а рассказать о своем неудачном опыте. "Когда знаешь, что чья-то идея разбилась о такое-то препятствие, то можно снизить вероятность наступления на те же самые грабли", - уверен молодой человек.

Под высокими сводами бывшей церкви слышно, как переговариваются, спорят, ищут новые решения, придумывают новые модели. В тени старых стен молодые предприниматели чувствуют себя защищенно, настоящие трудности ждут их во внешнем мире.

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