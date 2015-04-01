Почему экономика Беларуси растет, и При чем тут война России

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Гости эфира:
🔵Анастасия Лузгина, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник BEROC
🔵Валентин Соколовский, директор по развитию бизнеса компании DataTile
🔵Станислав Ивашкевич, руководитель Беларусскогорасследовательского центра
Гости эфира:
🔵Анастасия Лузгина, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник BEROC
🔵Валентин Соколовский, директор по развитию бизнеса компании DataTile
🔵Станислав Ивашкевич, руководитель Беларусскогорасследовательского центра
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России, Беларуси и соседних странах.