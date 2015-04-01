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Почему экономика Беларуси растет, и При чем тут война России

Ольга Капустина
14 ноября 2024 г.

ВВП Беларуси, экспорт и средние зарплаты растут - и все это несмотря на беспрецедентные санкции Запада. Тем временем независимые белорусские экономисты говорят о перегреве экономики, которую из-за высоких темпов роста может ждать и резкое падение. Действительно ли белорусы живут все лучше? Как белорусский режим обходит западные санкции и богатеет? И при чем тут война России против Украины?

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Гости эфира:

🔵Анастасия Лузгина, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник BEROC

🔵Валентин Соколовский, директор по развитию бизнеса компании DataTile

🔵Станислав Ивашкевич, руководитель Беларусскогорасследовательского центра

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