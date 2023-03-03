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Немецкий глагол "laufen" может значить и "бег", и "ходьбу"Фото: Michael DeYoung/Bildagentur-online/Blend Images/picture alliance
КультураГермания

Побежали? Немецкие поговорки на тему ходьбы и бега

Луиза Шефер | Сюзанне Кордс
26 мин. назад

Немецкий язык полон идиом, связанных со словом "laufen", которое может значить как бег, так и ходьбу. Познакомимся с некоторыми фразеологизмами.

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Пандемия COVID-19, война в Украине, инфляция - от кризисов последних лет иногда хочется просто бежать сломя голову. Кстати, если перевести эту идиому дословно, то немецкий собеседник удивится - как сможет покалеченная во время бега голова избавить от проблем? Естественно, что и в немецком языке есть устойчивые словосочетания, которые не следует переводить дословно. Сегодня мы познакомимся со значением и употреблением некоторых устойчивых словосочетаний, связанных с немецким глаголом "laufen", который имеет несколько значений и переводится как "бежать", как "идти", а также может употребляться в значении "течь".

Как дела? 

"Wie geht's?" - одно из первых выражений, которое нужно знать. В дословном переводе - "Как оно идёт?", а правильно - "Как дела?". С этого вежливого вопроса начинаются почти все разговоры. Однако в последнее время глагол "gehen" - "ходить", в этом вопросе иногда заменяют на глагол "laufen" - "бегать". Похоже, язык адаптируется к современному ритму жизни, и теперь все не просто идет, а бежит в ногу со временем. Поэтому на вопрос: "Na, wie läuft‘s?", можно ответить: "Alles läuft rund", то есть "Все как надо", все хорошо.

Дело в детских ботиночках

Немецкое выражение "Noch in den Kinderschuhen stecken" дословно можно перевести как "Все еще находиться в детских ботиночках". Это означает, что все только начинается, что дело находится на начальной стадии процесса, и в нем есть много возможностей для развития.

Все-таки ходить или бегать? 

Малыш учится ходить, взбираясь по лестнице
Первые шаги порадуют и ребенка, и его родителейФото: Fotolia/deber73

В жизни малыша наступил важный этап - он учится ходить. Рассказывая об этом, немец употребит выражение "laufen lernen". Однако глагол "laufen" может сбить с толку не носителей языка, потому что он означает как "ходить", так и "бегать". В данном случае - ребенок учится ходить. Еще сложнее правильно понять поговорку: "Man muss erstmal laufen lernen, bevor man rennt". Потому что, если переводить дословно, то она звучит как: "Сначала нужно научиться бегать, прежде чем бегать". Но если помнить, что словосочетание "laufen lernen" значит "учиться ходить", то все станет ясно: "Прежде чем бегать, нужно научиться ходить".

Время идет, бежит, течет

Что касается времени, тут немцев понять легко - они тоже говорят, что оно "бежит", "убегает", "идет" и "течет". Когда дедлайн или дата встречи все ближе и ближе, а человек чувствует, что не хватает времени выполнить все задуманное, то по-немецки это можно сказать так: "Mir läuft die Zeit davon" - "У меня не хватает времени". Небольшой совет: не торопитесь и постарайтесь насладиться моментом - так, как Пол Саймон и Артур Гарфанкел рекомендуют в песне "Feelin' Groovy".

Ходить по сырым яйцам

Что было первым: яйцо или курица? На этот вопрос ответить сложно. Зато смысл идиомы "Wie auf rohen Eiern laufen" - "Словно ходить по сырым яйцам" вполне понятен. Яйцо может легко разбиться, что, в свою очередь, может вызвать проблемы. Эту фразу применяют при описании ситуации, в которой приходится постоянно проявлять осторожность, чтобы никого не разозлить. Похожая поговорка есть и в русском языке: "Ходить по тонкому льду".

Амок - немотивированная агрессия

Силуэт лежащего на асфальте человека
Фразой "Amok laufen" описывают ситуацию, когда человек в припадке ярости беспричинно убивает всех на путиФото: Guillaume BONNEFONT/IP3/MAXPPP/picture alliance

"Amok laufen" говорят о ситуации, когда человек, находящийся в смятении, бегает в ярости с оружием и беспричинно убивает всех, кто попадается на его пути. Слово "амок" - термин, который психологический словарь определяет как спонтанно возникающее паническое состояние, при котором человек не контролирует себя и крушит все на своем пути. Слово "амок" происходит от малайского слова "amoq", что означает "разъяренный" и "обезумевший от гнева".

Слюнки текут

Стоит увидеть на столе самые вкусные блюда, которые только можно себе представить, как слюнки во рту текут. По-немецки это: "Mir läuft das Wasser im Munde zusammen". Ничего не надо долго объяснять - слюноотделение стимулируется, когда человек видит или представляет себе блюда, которые он хотел бы съесть.

От ворот поворот

Желание прекратить отношения можно описать поговоркой: "Jemandem den Laufpass geben", в дословном переводе: "Дать кому-то пропуск на пробежку". Звучит странно, но смысл понятен - беги, мол, себе дальше, не задерживайся. Термин "Laufpass" пришел из военного лексикона. Так назывался особый документ, который выдавался солдату после увольнения с военной службы. "Laufpass" могли получить и слуги, но это служило не освобождением от обязанностей, а, скорее угрозой и побуждением к большей производительности труда.

Похожее выражение есть в русском языке: "Получить от ворот поворот". Оно связано с обрядом сватовства на древней Руси. Сваты приезжали в дом невесты на конях и оставляли их у ворот. Те, кому отказывали, разворачивались и уезжали обратно - отсюда и пошло "Получить от ворот поворот". Сейчас эта фраза не связана со сватовством и обозначает просто категорический отказ.

У лжи короткие ноги

"Lügen haben kurze Beine" - эта поговорка означает, что тот, кто врет - далеко не уйдет. Лжец непременно будет рано или поздно разоблачен. От правды убежать невозможно.

Холодок по спине

Символическая картинка боли в позвоночнике
"Mir läuft es kalt den Rücken runter", или холодок пробежал по спине - неприятное ощущение страхаФото: Imago

По спине пробегает холодок, и человек буквально вздрагивает? Довольно неприятное ощущение! "Mir läuft es kalt den Rücken runter" - так скажет об этом немец. Например, во время просмотра фильмов ужасов. Холодок по спине бежит, а зритель остается сидеть как завороженный: что будет дальше? Просто ужасно!

Убежать хочется, но невозможно

Немецкое выражение "Es ist zum Davonlaufen!" можно перевести примерно как: "Это для того, чтобы убежать!". Эта фраза чаще всего применяется в разных неприятных ситуациях, которые могут длиться долгое время. Например, в течение двух лет пандемии ковида многие немцы наверняка думали: "Es ist zum Davonlaufen!". Иногда очень жаль, что эта простая фраза не может ничего изменить.

Выражение переполненности

Толпа людей и бочка, набитая селедкой
Выражение "Etwas ist überlaufen" подойдет, если на многолюдной площади не протолкнутьсяФото: AP

Немецкое выражение "Etwas ist überlaufen" означает переполнение или одновременное присутствие в каком-либо месте слишком большого числа людей. Например, если новый торговый центр переполнен людьми, говорят: "Die neue Einkaufspassage ist überlaufen". Похоже на выражение "Как селедки в банке".

Выйти из-под контроля

"Aus dem Ruder laufen" - так говорят немцы, когда у них возникает ощущение, что все происходит не так, как задумано, когда ситуация выходит из-под контроля. Например, если спор между соседями перерос в крик, то по-немецки это будет звучать так: "Der Streit zwischen den Nachbarn ist aus dem Ruder gelaufen". 

А есть ли у вас план?

Ежедневные конференции, переговоры, встречи и поручения - иногда всего этого становится слишком много. Чтобы в некоторой степени держать ситуацию под контролем, полезно составлять план и организовывать повседневную работу в строгом порядке. Тогда вопрос о том, что и в какой последовательности будет происходить - по-немецки: "Wie ist der Ablauf?" - не застанет врасплох. В качестве ответа можно рассказать о намеченных событиях и описать весь график мероприятий в течение одного или нескольких дней.

Филосовский подход

"Die Dinge laufen lassen" - значит позволить событиям идти своим чередом. За этим решением кроется оптимистическая мысль о том, что все каким-то образом изменится к лучшему. Это немного напоминает буддистскую философию дзен. Человек не всегда может повлиять на свою судьбу, поэтому иногда бывает полезно, как говорят немцы, "die Dinge laufen lassen".

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