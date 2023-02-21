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Фото: Christin Klose/dpa-tmn/picture alliance
КультураГермания

Не все жители Германии говорят дома на немецком языке

Вера Фридрих
13 мин. назад

Около 80 процентов населения ФРГ говорят в своих четырех стенах по-немецки, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии. Что делают остальные 20?

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Около 80 процентов населения ФРГ дома говорят по-немецки, сообщило во вторник, 21 февраля, Федеральное статистическое ведомство Германии. 15 процентов домохозяйств, помимо немецкого, используют как минимум еще один язык. 

Согласно данным опроса, проведенного статистическим ведомством в 2021 году, только пять процентов живущих в Германии людей вообще не говорят дома по-немецки. В семьях, где немецкий не является основным, чаще всего в качестве главного языка общения используются турецкий (15%), русский (13%), арабский (10%) и польский (7%). При этом треть живущих в ФРГ людей с миграционными корнями говорят дома исключительно по-немецки.

Как отмечают сотрудники Федерального статистического ведомства, за последний год цифры могли измениться - из-за прибывших в Германию украинских беженцев, покинувших родину после начала войны.

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