 Победители открытого конкурса World Photography Awards (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.03.2021

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Культура и стиль жизни

Победители открытого конкурса World Photography Awards (фотогалерея)

Из всех конкурсов Sony World Photography Awards у открытого конкурса - наименее жесткие рамки. Сегодня названы победители 2021 года в разных категориях. Среди них - немец и россиянка.

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Klaus Lenzen (Германия) сделал свой снимок в одном из дюссельдорфских отелей. "Голубое окно", - так он называется. Категория "Архитектура".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    "Поцелуйчик", - так назвал этот снимок фотограф Cristo Pihlamäe (Эстония). Категория "Природа и животный мир".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    "Сын". Людмила Сабанина (Россия). Семейный и детский фотограф из Москвы победила в категории "Портрет".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Разумеется, в этом году никак не обойтись без фотографий, иллюстрирующих пандемию коронавируса. "Дезинфекция" фотографа Dilek Uyar (Турция): работник отдела здравоохранения муниципалитета Анкары на перроне одного из городских вокзалов. Категория "Улица".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    И все же жизнь продолжается! "На пляже", - фотография Mariano Belmar Torrecilla (Испания), сделанная в городе Аликанте. Категория "Lifestyle".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Эта фотография Juan López Ruiz (Испания) не нуждается в объяснении. Разве что, как уточняет автор снимка, молнии бьют в поле цветущей лаванды. Категория "Пейзаж".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    На снимке Khanh Phan (Вьетнам) - тысячи рыб, которые сушатся под солнцем на оптовом рыбном рынке в городе Лонг-Хай. Категория "Путешествия".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Marijo Maduna (Хорватия) сделала этот снимок на скалистом берегу недалеко от города Дубровник и назвала его "Girl Power". Категория "Эмоции".

    Автор: Ефим Шуман


  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Klaus Lenzen (Германия) сделал свой снимок в одном из дюссельдорфских отелей. "Голубое окно", - так он называется. Категория "Архитектура".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    "Поцелуйчик", - так назвал этот снимок фотограф Cristo Pihlamäe (Эстония). Категория "Природа и животный мир".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    "Сын". Людмила Сабанина (Россия). Семейный и детский фотограф из Москвы победила в категории "Портрет".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Разумеется, в этом году никак не обойтись без фотографий, иллюстрирующих пандемию коронавируса. "Дезинфекция" фотографа Dilek Uyar (Турция): работник отдела здравоохранения муниципалитета Анкары на перроне одного из городских вокзалов. Категория "Улица".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    И все же жизнь продолжается! "На пляже", - фотография Mariano Belmar Torrecilla (Испания), сделанная в городе Аликанте. Категория "Lifestyle".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Эта фотография Juan López Ruiz (Испания) не нуждается в объяснении. Разве что, как уточняет автор снимка, молнии бьют в поле цветущей лаванды. Категория "Пейзаж".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    На снимке Khanh Phan (Вьетнам) - тысячи рыб, которые сушатся под солнцем на оптовом рыбном рынке в городе Лонг-Хай. Категория "Путешествия".

  • Открытый конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

    Marijo Maduna (Хорватия) сделала этот снимок на скалистом берегу недалеко от города Дубровник и назвала его "Girl Power". Категория "Эмоции".

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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