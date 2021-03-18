Победители открытого конкурса World Photography Awards (фотогалерея)

Из всех конкурсов Sony World Photography Awards у открытого конкурса - наименее жесткие рамки. Сегодня названы победители 2021 года в разных категориях. Среди них - немец и россиянка.
Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист конкурса профессиональных фотографов 2021 года. Среди них - россияне, украинцы и белорусы.
Более 165 тысяч фотографий из 51 страны были присланы на конкурс Sony World Photography Awards, в рамках которого выбирают национальных победителей.
Может быть, какие-то старожилы и даже вполне молодые люди помнят более снежные и морозные зимы в Германии, но сюрпризам погоды удивлены сейчас если не все, то очень многие.
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