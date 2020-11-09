Победа Байдена, или О ком еще молчит Путин

Владимир Путин не спешит поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США. Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатирует Сергей Елкин.
Смотрите также:
Российское руководство надеется, что политика администрации президента США Байдена будет напоминать политику президента Обамы, но готовится и к худшему варианту, считает Константин Эггерт.
В Германии возлагают большие надежды на Джо Байдена. Немецкие политики и журналисты ожидают возвращения США к основным международным договорам и укрепления отношений с ЕС и НАТО.
Стиль Джо Байдена на посту президента США будет сильно отличаться от того, как вел себя Дональд Трамп. Но будут ли изменения в подходах Вашингтона, скажем, к "Северному потоку - 2" или поставкам оружия Украине?
Следующим президентом США станет 77-летний представитель Демократической партии Джо Байден. Основные факты его биографии - в материале DW.