 Победа Байдена, или О ком еще молчит Путин | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.11.2020

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Россия

Победа Байдена, или О ком еще молчит Путин

Владимир Путин не спешит поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США. Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатирует Сергей Елкин.

Песков напоминает Путину, что Байдена Кремль не поздравляет, а Навального - не называет - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Илья Коваль


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