По Саксонии - на почтовых экипажах (фото)

Бад-Дюбен • Эти фотографии сделаны в немецкой земле Саксония не во время съемок какого-то исторического фильма. Все желающие могут совершить здесь путешествие на таких исторических почтовых каретах или повозках - копиях разных конных экипажей, колесивших по дорогам Германии в давние времена до изобретения автомобиля.

Кучера Зигфрид Хендлер (Siegfried Händler) и Петер Мюллер (Peter Müller)

Необычное соседство на дороге

Моника Зонтаг (Monika Sonntag) со своим псом по кличке Тони сопровождает почтовый караван

Спешить некуда

Сейчас здесь как раз открыли осенний сезон. Небольшое семейное предприятие Kutsche, Kremser und Co. из города Бад-Дюбена предлагает туристам поездки по здешней Дюбенской пустоши, а также многодневные туры из Лейпцига в Дрезден - неспешные, по старым маршрутам, вдоль Эльбы и с остановками около разных здешних достопримечательностей, например на родине немецкого фарфора в Майсене.

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