 По Саксонии - на почтовых экипажах (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.10.2020

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По Германии

По Саксонии - на почтовых экипажах (фото)

Есть много способов путешествовать по Германии. Один из самых необычных - на таких исторических повозках и каретах.

BdT Deutschland Herbstausfahrt mit historischen Kutschen (Waltraud Grubitzsch/dpa//picture-alliance)

Бад-Дюбен • Эти фотографии сделаны в немецкой земле Саксония не во время съемок какого-то исторического фильма. Все желающие могут совершить здесь путешествие на таких исторических почтовых каретах или повозках - копиях разных конных экипажей, колесивших по дорогам Германии в давние времена до изобретения автомобиля.

Кучера Зигфрид Хендлер (Siegfried Händler) и Петер Мюллер (Peter Müller)

Кучера Зигфрид Хендлер (Siegfried Händler) и Петер Мюллер (Peter Müller)

Необычное соседство на дороге

Необычное соседство на дороге

Моника Зонтаг (Monika Sonntag) со своим псом по кличке Тони сопровождает почтовый караван

Моника Зонтаг (Monika Sonntag) со своим псом по кличке Тони сопровождает почтовый караван

Спешить некуда

Сейчас здесь как раз открыли осенний сезон. Небольшое семейное предприятие Kutsche, Kremser und Co. из города Бад-Дюбена предлагает туристам поездки по здешней Дюбенской пустоши, а также многодневные туры из Лейпцига в Дрезден - неспешные, по старым маршрутам, вдоль Эльбы и с остановками около разных здешних достопримечательностей, например на родине немецкого фарфора в Майсене.

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