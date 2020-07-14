 По примеру Америки: в Баварии хотят высечь Людвига II (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 06.08.2020

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По Германии

По примеру Америки: в Баварии хотят высечь Людвига II (фото)

В США есть известный монумент с четырьмя президентами - на горе Рашмор. Чем Бавария хуже? Президентов здесь нет, но были короли и скал в Альпах - достаточно.

Гора Кампенванд в Баварии

Гора Кампенванд в Баварии

Ашау-им-Кимгау • Сразу отметим, что это предложение не имеет практически никаких шансов на осуществление, но вдруг... Да и сама идея и начавшаяся вокруг нее бурная дискуссия вполне заслуживают нашего внимания.

Одним из самых узнаваемых монументов в мире являются изображения четырех американских президентов - гигантские барельефы, высеченные на скале Рашмор в штате Южная Дакота. Совсем недавно это место вновь оказалось в центре американской политики.

Гора Рашмор в Южной Дакоте. Барельефы Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, высеченные в честь 150-летия истории США

Гора Рашмор в Южной Дакоте. Барельефы Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, высеченные в честь 150-летия истории США

Нечто подобное и не менее монументально-патриотическое сейчас хотят создать в немецкой федеральной земле Бавария по случаю предстоящего скоро 175-летия со дня рождения короля Людвига II (Ludwig II) - того самого, который построил замок Нойшванштайн и погиб при загадочных обстоятельствах. По официальной версии - совершил самоубийство, утопившись в Штарнбергском озере после признания недееспособным и отстранения от власти.

В память о любимом монархе

"Сказочный король", как часто называют этого бывшего правителя из династии Виттельсбахов, до сих пор очень популярен в Баварии. Особенно - среди здешних монархистов, многие из которых уверены, что тот был убит. Именно они сейчас выступили с предложением высечь 25-метровый портрет Людвига II на горе Кампенванд неподалеку от озера Кимзее - так, чтобы он, так сказать, смотрел и видел оттуда свой дворец Херренкимзе, возведенный там на острове. Рашморские барельефы, кстати, по высоте - более чем на шесть метров меньше.

Памятник Людвигу II на берегу озера Кимзе в баварской коммуне Прин-ам-Кимзе

Памятник Людвигу II на берегу озера Кимзе в баварской коммуне Прин-ам-Кимзе

Как сообщает агентство dpa, монархисты из тайного общества под названием "Гугльменнер" (Geheimbund Guglmänner) даже начали акцию - решили засыпать почтовыми открытками с изображением проекта канцелярию баварского премьер-министра Маркуса Зёдера (Markus Söder). Отправлено уже 500 штук. Во-первых, они считают Зёдера своего рода преемником Людвига II в качестве (если не монарха, то хотя бы демократически избранного) главы Баварии.

Во-вторых, братья-гугльменнеры рассчитывают на благосклонное отношение баварского премьер-министра к этой идее - ведь он сам несколько лет назад появился на одном (карнавальном) мероприятии в образе легендарного монарха.

Зёдер - вообще большой мастер таких костюмированных представлений. В послужном списке среди прочих также - Шрек, Мерлин Монро и Гомер Симпсон, которых монархисты высекать на скале, правда, не собираются. В мюнхенском офисе премьер-министра (которого, кстати, в Германии многие рассматривают в качестве возможного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера) идею комментировать отказываются - тем более, что скала находится в частной собственности одного баварского знатного рода.

Тогдашний министр финансов Баварии Маркус Зёдер в образе Людвига II во время карнавального заседания в Ахене, 2016 год

Тогдашний министр финансов Баварии Маркус Зёдер в образе Людвига II во время карнавального заседания в Ахене, 2016 год

Что думают местные власти

175-летие со дня рождения Людвига II будет отмечаться 25 августа этого года. Понятно, что за оставшееся время такой проект осуществить невозможно, но, если начать сейчас, то через год будет все готово. Работы, по мнению членов тайного братства, на общественных началах могли бы выполнить три-четыре каменотеса.

При этом, как отмечает dpa, местные власти в Ашау-им-Кимгау, хотя и считают "идею занятной", но предпочли бы оставить эту популярную среди скалолазов-любителей природную достопримечательность в естественном состоянии, да и состоит она из песчаника - породы, которая для такого рода монументальрых изваяний не очень подходит. Здесь вообще не любят лишнего шума - даже идея спроецировать на скалу силуэт Людвига II в годовщину смерти 13 июня не вызвала поддержки - была признана световым загрязнением и отклонена.

Портрет Людвига II

Портрет Людвига II

Кто такие гугльменнеры

Чтобы поставить точку (хотя бы в нашем сообщении), нужно пояснить, кто такие эти самые братья-гугльменнеры? Раньше так называли членов общества, которые в черных длинных одеждах с капюшонами, скрывающими лица, традиционно сопровождали похороны правителей из династии Виттельсбахов. Именно от такой особенной накидки, то есть капюшона-воротника (нем. Gugel), произошло название этого общества.

Современные гугльменнеры начали свою деятельность где-то в конце 1990-х годов. Сейчас они, в частности, требуют выпустить баварские монеты евро с изображением Людвига II, а также продолжают распространять теорию об убийстве любимого короля прусской секретной службой.

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  • Мюнхенская резиденция (Residenz München)

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  • Линдерхоф (Linderhof)

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  • Херренкимзе (Herrenchiemsee)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

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  • Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz)

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  • Нимфенбург (Nymphenburg)

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    Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.

  • Кайзербург (Kaiserburg)

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    Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.

  • Вальхалла (Walhalla)

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  • Зал Освобождения (Befreiungshalle)

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    9. Зал Освобождения

    Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

  • Кадольцбург (Cadolzburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    Кадольцбург

    Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.

  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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