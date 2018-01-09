 Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью | Новости из Германии о России | DW | 02.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

Автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, по предварительным данным, врезался в опору железнодорожного моста. В результате погибли пять человек, 21 - пострадал. Полиция завела уголовное дело.

Автобус Неоплан после ДТП на трассе Р-22 Каспий

Автобус после ДТП на трассе Р-22 "Каспий"

В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области погибли пять человек, в том числе водитель. Еще 21 пассажир пострадал, сообщает в воскресенье, 2 января, пресс-служба УМВД России по региону. Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 пострадавших.

"По предварительной информации, автобус "Неоплан" совершил наезд на опору железнодорожного моста", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 49 пассажиров.

По данным оперативной группы при областном правительстве, семерых раненых госпитализировали, трое из них находятся в реанимации. Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело

Авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в 9 км от города Скопина, вблизи села Вослебово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Автобус ехал со стороны Москвы по направлению к Астрахани.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины трагедии выясняются. По информации УМВД, полиция Рязанской области возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Водитель попавшего в ДТП автобуса, по предварительным данным, мог не справиться с управлением, сообщил неназванный собеседник агентства ТАСС. Как уточняет "Интерфакс", ДТП спровоцировал сильный гололед. По информации собеседника РИА "Новости", водитель мог уснуть за рулем.

Смотрите также:

  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Автобусы маршрута номер 100 отправляются от вокзала Bahnhof ZOO. И буквально за углом ждет первая достопримечательность - мемориальная церковь кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche). Этот протестантский храм был возведен в 1891-1895 годах в честь первого императора Германской империи. Он сильно пострадал во время Второй мировой войны. Уцелевшая часть стала мемориалом разрушения и созидания.

  • Зоологический сад

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В этой же части города находится берлинский Зоологический сад - старейший в Германии. Его открыли в 1844 году. Один из самых больших немецких зоопарков занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. С архитектурной точки зрения особого внимания здесь заслуживают Слоновьи ворота (Elefantentor) - копия первоначальных ворот 1899 года, разрушенных во время войны.

  • KaDeWe

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Берлинский KaDeWe (Торговый дом Запада) - крупнейший универмаг Европы. Особой славой пользуется его гастрономический отдел, в котором продаются 34 тысячи видов продуктов. Этот многоэтажный магазин появился на бульваре Курфюрстендамм в 1907 году. Сейчас каждый день в нем бывает более 50-ти тысяч покупателей.

  • Колонна Победы

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Далее маршрут автобуса пролегает по парку Большой Тиргартен, в центре которого на месте пересечения нескольких автомобильных дорог находится площадь Большая Звезда, заложенная в конце XVII века. В центре площади в 1873 году в память о прусских военных успехах установили колонну Победы (Siegessaule). Скульптуру богини Виктории жители немецкой столицы прозвали "Золотой Эльзой" (Goldelse).

  • Дворец Бельвю

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В северной части парка Тиргартен находится дворец Бельвю (Schloss Bellevue) - официальная резиденция федерального президента Германии. Этот дворец в стиле раннего классицизма был построен на берегу реки Шпрее в 1786 году для одного из прусских принцев. Сильно пострадал от пожара во время Второй мировой войны, но был восстановлен в 1959 году и служил резиденцией президентов ФРГ в Западном Берлине.

  • Дом культур мира

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Острые на язык жители немецкой столицы прозвали это здание в берлинском районе Тиргартен "беременной устрицей" ("Schwangere Auster"). Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности в рамках международной строительной выставки Interbau.

  • Рейхстаг

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Здание Рейхстага (Reichstag) было возведено в 1884-1894 годах. Сегодня оно является местом заседаний немецкого парламента. Новый купол Рейхстага, созданный во время реконструкции здания после воссоединения Германии по проекту британского архитектора Нормана Фостера, ежедневно посещает до 8 тысяч человек.

  • Бранденбургские ворота

    По Берлину - на 100-м автобусе

    От Рейхстага рукой подать до Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor), украшенных Квадригой - колесницей богини Победы. Ворота возвели в 1789-1791 годах в стиле классицизма. Завоевав Берлин, Наполеон приказал перевезти Квадригу в Париж, однако после победы над французами ее вернули на место.

  • Парижская площадь

    По Берлину - на 100-м автобусе

    На бульвар Унтер-ден-Линден автобусы 100-й линии попадают, сделав небольшой крюк, объезжая Парижскую площадь (Pariser Platz). На этой площади находятся отель Адлон, посольства Франции и США. Название бульвару дали липы. Первые деревья посадили здесь еще в середине XVII века по приказу курфюрста Фридриха Вильгельма I. Протяженность улицы до Дворцового моста не превышает полутора километров.

  • Монумент Фридриха Великого

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Бульвар Унтер-ден-Линден (Unter den Linden), долгое время являвшийся своего рода визитной карточной прусской столицы, богат достопримечательностями этого периода. Среди них - монумент Фридриха Великого. Он относится к числу самых известных конных памятников XIX века и считается важнейшим произведением выдающегося немецкого скульптора эпохи классицизма Христиана Даниэля Рауха.

  • Университет имени Гумбольдта

    По Берлину - на 100-м автобусе

    От великого короля - к выдающемуся ученому. На Унтер-ден-Линден находится главное здание берлинского университета, основанного по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта, чье имя он сейчас носит (Humboldt-Universität). Здание было возведено в 1748-1766 годах для принца Генриха Прусского. Университету дворец подарили в 1810 году. Среди его выпускников - почти тридцать нобелевских лауреатов.

  • Бебельплац

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Напротив университета расположена площадь Бебельплац (Bebelplatz), получившая имя Августа Бебеля после войны. В 1933 году она стала местом сожжения 20 тысяч книг, устроенного национал-социалистами. В центре, вернее - под землей, находится мемориал, напоминающий об этой варварской акции. В пространстве под стеклянной плитой установлены пустые белые стеллажи - подземная библиотека сожженных книг.

  • Собор Святой Ядвиги

    По Берлину - на 100-м автобусе

    На площадь Бебеля выходит собор Святой Ядвиги (Sankt-Hedwigs-Kathedrale), построенный в 1747-1773 годах по образу римского Пантеона. Он был первым католическим храмом, возведенным в протестантской Пруссии после Реформации. Церковь посвятили католической монахине - покровительнице Силезии и Бранденбурга. Является главным храмом Берлинского архиепископства.

  • Нойе-Вахе

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В этой же части Унтер-ден-Линден в бывшей королевской гауптвахте "Нойе-Вахе" (Neue Wache) расположен главный немецкий мемориал, посвященный жертвам войн и тирании. Здание построили в начале XVIII века в качестве караульного помещения для охраны дворца. В День народной скорби, отмечаемый в ноябре, первые лица государства возлагают венки к скульптуре Кете Кольвиц "Мать с погибшим сыном".

  • Цейхгауз

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Цейхгауз (Zeughaus) - старейшее здание на бульваре Унтер-ден-Линден и одно из самых красивых. Было заложено в качестве арсенала в 1695 году. Возведено в эпоху барокко. Дважды разрушалось и восстанавливалось: после оккупации Берлина войсками Наполеона и после Второй мировой войны. Сейчас в здании находится Немецкий исторический музей.

  • Дворец кронпринцев и Старая комендатура

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Покидаем Унтер-ден-Линден. Автобус едет мимо Дворца кронпринцев (Kronprinzenpalais) и Старой комендатуры (Alte Kommandantur). Дворец в стиле позднего классицизма сейчас используется для проведения выставок. Здание комендатуры было почти полностью разрушено во время Второй мировой войны и позже снесено. Восстановление было закончено в 2003 году.

  • Дворцовый мост

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Далее на своем маршруте 100-й берлинский автобус проезжает через каменный Дворцовый мост (Schloßbrücke), построенный через реку Шпрее в 1821-1824 годах по проекту выдающегося немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля. Монументальные скульптуры, задуманные зодчим для украшения моста, были установлены на нем уже после его смерти. Они изображают античных богов и героев.

  • Старый музей

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В этом месте многие пассажиры автобуса делают остановку. Если нет, то сюда обязательно нужно вернуться позже. С левой стороны сразу за мостом находится Музейный остров. На парк Люстгартен выходит фасад Старого музея (Altes Museum). Здание было построено в 1825-1830 годах по проекту Шинкеля в стиле неоклассицизма. Сейчас в нем располагается собрание античных произведений искусства.

  • Около Берлинского собора

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Справа от Старого музея находится Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom). Был построен на Музейном острове в 1894-1905 годах. Является самым большим и важнейшим евангелическим храмом Германии. Его создатели использовали в своем проекте архитектурные элементы итальянского Ренессанса и эпохи барокко. Ежегодно собор посещают около 700 тысяч туристов.

  • Форум Маркса и Энгельса

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Форум Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Forum). Этот памятник в восточной части города напоминает о социалистическом прошлом. Скульптурный ансамбль был создан в 1980-е годы. После воссоединения Германии его предлагали убрать, но все же оставили, немного передвинув из-за строительства метро.

  • Фонтан Нептуна

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Если по поводу каменных Маркса и Энгельса можно спорить, то относительно фонтана Нептуна (Neptunbrunnen) споров не возникает. Он считается одним из самых красивых в городе. Своим появлением перед Красной ратушей обязан Карлу Фридриху Шинкелю. Реализовал его идею скульптор Рейнгольд Бегас - представитель берлинского направления необарокко. Фонтан торжественно открыли в 1891 году.

  • Церковь Святой Марии

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Недалеко от Красной ратуши на улице Карла Либкнехта находится самый старый действующий храм Берлина - средневековая церковь Святой Марии (St. Marienkirche). Первое письменное упоминание этого памятника архитектуры, возведенного в стиле кирпичной готики, относится к концу XIII века. В результате разрушений и реконструкций позже во внешнем виде церкви появились также элементы барокко и неоготики.

  • Берлинская телебашня

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Церковь Святой Марии находится рядом с телебашней на Александерплац (Berliner Fernsehturm) - самым высоким сооружением Германии и четвертым по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт вышки давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Число посетителей превышает миллион человек ежегодно. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

  • Часы мирового времени

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Александерплац - конечная остановка. Широкой известностью здесь пользуются "Часы мирового времени" (Weltzeituhr), около которых любят встречаться жители и гости Берлина. Часы установили здесь во времена ГДР в ходе генеральной реконструкции площади в 1969 году. В обратный путь, если есть необходимость вернуться на Bahnhof ZOO, знатоки рекомендуют поехать на 200-м маршруте.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 05:33

Как в Киеве волонтеры помогают попавшим в ДТП мотоциклистам и велосипедистам (31.03.2020)

Контекст

Водители каких машин чаще совершают аварии

Данные исследования концерна Generali подтвердили одни стереотипы, но опровергли другие. Эксперты проанализировали статистику страховых случаев в Германии за два года.  

Вы стали участником ДТП в Германии? Как себя вести и что делать

В 2017 году в Германии было зарегистрировано в общей сложности 2,6 миллиона ДТП. 300 тысяч из них - с пострадавшими людьми. Число погибших составило 3177 человек.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям (9.01.2018)  

ДТП в Германии: что важно сделать в первую очередь при аварии (30.10.2017)  

Реклама

Самые читаемые

В Беларуси вступило в силу продуктовое эмбарго против "недружественных стран"  

Французское шампанское переименовали для российского рынка  

Какие блюда называются в Германии русскими?  