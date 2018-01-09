Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области погибли пять человек, в том числе водитель. Еще 21 пассажир пострадал, сообщает в воскресенье, 2 января, пресс-служба УМВД России по региону. Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 пострадавших.

"По предварительной информации, автобус "Неоплан" совершил наезд на опору железнодорожного моста", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 49 пассажиров.

По данным оперативной группы при областном правительстве, семерых раненых госпитализировали, трое из них находятся в реанимации. Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело

Авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в 9 км от города Скопина, вблизи села Вослебово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Автобус ехал со стороны Москвы по направлению к Астрахани.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины трагедии выясняются. По информации УМВД, полиция Рязанской области возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Водитель попавшего в ДТП автобуса, по предварительным данным, мог не справиться с управлением, сообщил неназванный собеседник агентства ТАСС. Как уточняет "Интерфакс", ДТП спровоцировал сильный гололед. По информации собеседника РИА "Новости", водитель мог уснуть за рулем.

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По Берлину - на 100-м автобусе На бульвар Унтер-ден-Линден автобусы 100-й линии попадают, сделав небольшой крюк, объезжая Парижскую площадь (Pariser Platz). На этой площади находятся отель Адлон, посольства Франции и США. Название бульвару дали липы. Первые деревья посадили здесь еще в середине XVII века по приказу курфюрста Фридриха Вильгельма I. Протяженность улицы до Дворцового моста не превышает полутора километров.

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По Берлину - на 100-м автобусе От великого короля - к выдающемуся ученому. На Унтер-ден-Линден находится главное здание берлинского университета, основанного по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта, чье имя он сейчас носит (Humboldt-Universität). Здание было возведено в 1748-1766 годах для принца Генриха Прусского. Университету дворец подарили в 1810 году. Среди его выпускников - почти тридцать нобелевских лауреатов.

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По Берлину - на 100-м автобусе Цейхгауз (Zeughaus) - старейшее здание на бульваре Унтер-ден-Линден и одно из самых красивых. Было заложено в качестве арсенала в 1695 году. Возведено в эпоху барокко. Дважды разрушалось и восстанавливалось: после оккупации Берлина войсками Наполеона и после Второй мировой войны. Сейчас в здании находится Немецкий исторический музей.

По Берлину - на 100-м автобусе Покидаем Унтер-ден-Линден. Автобус едет мимо Дворца кронпринцев (Kronprinzenpalais) и Старой комендатуры (Alte Kommandantur). Дворец в стиле позднего классицизма сейчас используется для проведения выставок. Здание комендатуры было почти полностью разрушено во время Второй мировой войны и позже снесено. Восстановление было закончено в 2003 году.

По Берлину - на 100-м автобусе Далее на своем маршруте 100-й берлинский автобус проезжает через каменный Дворцовый мост (Schloßbrücke), построенный через реку Шпрее в 1821-1824 годах по проекту выдающегося немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля. Монументальные скульптуры, задуманные зодчим для украшения моста, были установлены на нем уже после его смерти. Они изображают античных богов и героев.

По Берлину - на 100-м автобусе В этом месте многие пассажиры автобуса делают остановку. Если нет, то сюда обязательно нужно вернуться позже. С левой стороны сразу за мостом находится Музейный остров. На парк Люстгартен выходит фасад Старого музея (Altes Museum). Здание было построено в 1825-1830 годах по проекту Шинкеля в стиле неоклассицизма. Сейчас в нем располагается собрание античных произведений искусства.

По Берлину - на 100-м автобусе Справа от Старого музея находится Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom). Был построен на Музейном острове в 1894-1905 годах. Является самым большим и важнейшим евангелическим храмом Германии. Его создатели использовали в своем проекте архитектурные элементы итальянского Ренессанса и эпохи барокко. Ежегодно собор посещают около 700 тысяч туристов.

По Берлину - на 100-м автобусе Форум Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Forum). Этот памятник в восточной части города напоминает о социалистическом прошлом. Скульптурный ансамбль был создан в 1980-е годы. После воссоединения Германии его предлагали убрать, но все же оставили, немного передвинув из-за строительства метро.

По Берлину - на 100-м автобусе Если по поводу каменных Маркса и Энгельса можно спорить, то относительно фонтана Нептуна (Neptunbrunnen) споров не возникает. Он считается одним из самых красивых в городе. Своим появлением перед Красной ратушей обязан Карлу Фридриху Шинкелю. Реализовал его идею скульптор Рейнгольд Бегас - представитель берлинского направления необарокко. Фонтан торжественно открыли в 1891 году.

По Берлину - на 100-м автобусе Недалеко от Красной ратуши на улице Карла Либкнехта находится самый старый действующий храм Берлина - средневековая церковь Святой Марии (St. Marienkirche). Первое письменное упоминание этого памятника архитектуры, возведенного в стиле кирпичной готики, относится к концу XIII века. В результате разрушений и реконструкций позже во внешнем виде церкви появились также элементы барокко и неоготики.

По Берлину - на 100-м автобусе Церковь Святой Марии находится рядом с телебашней на Александерплац (Berliner Fernsehturm) - самым высоким сооружением Германии и четвертым по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт вышки давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Число посетителей превышает миллион человек ежегодно. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

По Берлину - на 100-м автобусе Александерплац - конечная остановка. Широкой известностью здесь пользуются "Часы мирового времени" (Weltzeituhr), около которых любят встречаться жители и гости Берлина. Часы установили здесь во времена ГДР в ходе генеральной реконструкции площади в 1969 году. В обратный путь, если есть необходимость вернуться на Bahnhof ZOO, знатоки рекомендуют поехать на 200-м маршруте. Автор: Максим Нелюбин

