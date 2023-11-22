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Певца Шарлота задержали и заставили извиняться на видео

Алексей Волошинов
22 ноября 2023 г.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором выступивший против войны певец извиняется за свои действия.

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Аэропорт Пулково
Аэропорт ПулковоФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Певец Эдуард Шарлот, ранее выступивший против войны и сжегший свой российский паспорт, был задержан в аэропорту Пулково. Ночью во вторник, 22 ноября, в Telegram-канале РЕН ТВ появился ролик, на котором музыкант идет по зданию аэропорта в сопровождении полиции. Утром того же дня видео с извинениями Шарлота опубликовала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

На видео артист говорит, что допустил "осечку в понимании происходящего", потому что "был ошибочно помешан на ложной информации". Он принес извинения за свои действия и добавил, что "больше так не будет".

Обращение к властям Украины

В июне Шарлот в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, на котором сжег паспорт гражданина Российской Федерации с подписью "Я испытал оргазм". В том же ролике он обратился к властям Украины с просьбой пусть его в Киев и заявил, что последние три года" активно противостоит политике государства в отношении войны против Киева и устройства музыкального рынка страны". Он закончил обращение словами: "Я больше не гражданин преступной России".

Екатерина Мизулина против возвращающихся звезд

Этот случай - не первый, когда Екатерина Мизулина занимается тематикой возвращения в Россию уехавших артистов. В сентябре в Москву приехал известный тиктокер Даня Милохин, который покинул страну в 2022 году. Тогда глава "Лиги безопасного интернета" публично призвала Минобороны отправить его на срочную службу в армию, после чего, по ее словам, блогер "первым рейсом улетел в Дубай".

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