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Песков обещает проблемы критикующим РФ релокантам

Александра Иванова
17 ноября 2023 г.

Тех, кто после начала войны в Украине критиковал за границей власти РФ, а потом захотел вернуться на родину, общество не примет, заявил пресс-секретарь Кремля.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий ПесковФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Россиянам, которые покинули родину после начала войны в Украине и позволили себе из-за границы критиковать действия властей РФ, "вернуться будет очень сложно". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире студенческого YouTube-канала "МГИМО 360" в пятницу, 17 ноября.

"Родина у всех одна", и она "всегда открыта для всех, кроме врагов", заявил он в ходе интервью. Тому, кто покинул Россию после начала войны, собирает деньги для ВСУ, "выступает на различных мероприятиях общественно-политических и ругает нашу страну (Россию. - Ред.)", будет невозможно вернуться на родину, предупредил Песков.

"Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут", - пояснил он.

Песков о покинувших Россию молодых людях

Песков добавил, что оставшиеся на родине россияне "всегда примут" релокантов, которые "запутались" и захотят вернуться. "Но те, кто, грубо говоря, разинул рот на свою страну, - им уже будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас. Это будет большая проблема для них", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

При этом он заявил о несогласии с утверждением, что значительная часть молодых людей уехала из России после начала войны. "Сколько парней пошло на фронт добровольцами. Сколько парней пошло на фронт в разные подразделения. Сколько мобилизовалось и сейчас воюет. Ведь они все остались здесь", - заявил Песков.

В конце 2022 года онлайн-издание The Bell опубликовало оценку, согласно которой лишь в 2022 году на фоне войны России против Украины родину покинули около полумиллиона человек.

Между тем онлайн-издание Forbes  в октябре 2022 года написало, что за три недели после объявления в РФ "частичной мобилизации" в сентябре того же года страну покинули около 700 000 человек. "Сколько из уехавших туристы и планируют вернуться - неизвестно", - говорилось в публикации.

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Оценка числа россиян, покинувших страну в 2022 году после начала мобилизации

Россию после 21 сентября покинули около 700 000 граждан
www.forbes.ru