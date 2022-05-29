Переговоры Путина с Шольцем и Макроном, или Телефонная пауза

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Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем и со своим французским коллегой Макроном. Для президента РФ эти беседы, похоже, - лишь разминка перед очередным военным приказом.
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