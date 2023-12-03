Пентагон: Израиль победит, лишь защитив мирных жителей Газы

Израилю следует защитить мирных жителей сектора Газа, предупредив о рисках их радикализации в условиях войны, которую он ведет против террористической группировки ХАМАС, считает министр обороны США Ллойд Остин. "В такого рода боях центр притяжения - гражданское население. Если вы загоните его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", - заявил глава Пентагона, выступая в Калифорнии в субботу, 2 декабря, на Национальном форуме по вопросам обороны.

По словам Остина, в беседах с израильскими лидерами он неоднократно подчеркивал, что защита гражданского населения в секторе Газа "является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом". В связи с этим глава оборонного ведомства США напомнил, что в свое время боевики "Исламского государства", как и ХАМАС, тоже размещали свои позиции в городских районах и что международная коалиция тогда прилагала все усилия для защиты мирного населения и создания гуманитарных коридоров. "Урок заключается в том, что можно победить в городской войне, только защищая гражданское население", - подчеркнул Ллойд Остин.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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