  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

Пентагон: Израиль победит, лишь защитив мирных жителей Газы

Лиза Ламбрехт
3 декабря 2023 г.

Израилю грозит "стратегическое поражение", если он загонит мирных жителей Газы "в объятия ХАМАС", предупредил министр обороны США Ллойд Остин.

https://p.dw.com/p/4ZiqH
Израильские военнослужащие в секторе Газа, 1 декабря
Израильские военнослужащие в секторе Газа, 1 декабряФото: Israel Defense Forces/REUTERS

Израилю следует защитить мирных жителей сектора Газа, предупредив о рисках их радикализации в условиях войны, которую он ведет против террористической группировки ХАМАС, считает министр обороны США Ллойд Остин. "В такого рода боях центр притяжения - гражданское население. Если вы загоните его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", - заявил глава Пентагона, выступая в Калифорнии в субботу, 2 декабря, на Национальном форуме по вопросам обороны.

По словам Остина, в беседах с израильскими лидерами он неоднократно подчеркивал, что защита гражданского населения в секторе Газа "является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом". В связи с этим глава оборонного ведомства США напомнил, что в свое время боевики "Исламского государства", как и ХАМАС, тоже размещали свои позиции в городских районах и что международная коалиция тогда прилагала все усилия для защиты мирного населения и создания гуманитарных коридоров. "Урок заключается в том, что можно победить в городской войне, только защищая гражданское население", - подчеркнул Ллойд Остин.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

Смотрите также:

Вырвавшихся из Газы граждан ФРГ принял президент

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Каково быть хирургом в больнице в секторе Газа?

Каково быть хирургом в больнице в секторе Газа?

Доктор Хеба аль-Тавил работает несколько недель подряд. Каждый день в больницу поставляют сотни раненых, перебои с электричеством не прекращаются. За последние недели в Газе погибли 200 врачей.
18 ноября 2023 г.01:52 мин.
external

Как Израиль освобождает палестинских заключенных в обмен на заложников

Как Израиль освобождает палестинских заключенных в обмен на заложников

В обмен на освобождение террористами ХАМАС части израильских заложников, удерживаемых в Газе, Израиль выпустил из израильских тюрем несколько десятков палестинцев. DW встретилась с 17-летним палестинским юношей, который был обвинен в поддержке терроризма, нанесении телесных повреждений и поджогах. Его семья утверждает, что он был арестован из-за того, что бросал бутылки с зажигательной смесью.
Конфликты1 декабря 2023 г.01:30 мин.