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Парламент Норвегии закрыли из-за двух угроз взрывов

Кирилл Шестаков
3 апреля 2024 г.

Полиция Осло впервые сообщила об угрозе взрыва в 09.48, в 12.30 оцепление вокруг здания парламента было снято.

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Здание норвежского парламента
Здание норвежского парламентаФото: Jorge Mantilla/NurPhoto/picture alliance/NurPhoto

Норвежский парламент (Стортинг) в среду, 3 апреля, был закрыт из-за двух угроз взрывов. Об этом сообщила норвежская газета "Verdens Gang" со ссылкой на полицию Осло. Обе угрозы поступили в полицию во вторник вечером. Первую из них полиция не посчитала реальной, а ко второй, по словам главы оперативного отдела полиции Осло Свенда Бьелланда, нужно было "отнестись серьезно". 

Полиция Осло впервые сообщила об угрозе взрыва в 09.48 (CET). Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг парламента и осмотрели площадь Эйдсволлс помощью служебных собак. В 12.30 барьеры вокруг здания парламента были убраны. "Мы уверены, что передвигаться по Стортингу безопасно", - заявил журналистам Свенд Бьелланд.

Вместе с тем Бьелланд отметил, что ситуация со второй угрозой "не прояснилась в том смысле, что мы не знаем, кто за этим стоит". Отправителя первой угрозы полиция Осло идентифицировала, он находится под наблюдением, но пока не задержан. 

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Норвежская газета

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