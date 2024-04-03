Парламент Норвегии закрыли из-за двух угроз взрывов

Полиция Осло впервые сообщила об угрозе взрыва в 09.48, в 12.30 оцепление вокруг здания парламента было снято.

Норвежский парламент (Стортинг) в среду, 3 апреля, был закрыт из-за двух угроз взрывов. Об этом сообщила норвежская газета "Verdens Gang" со ссылкой на полицию Осло. Обе угрозы поступили в полицию во вторник вечером. Первую из них полиция не посчитала реальной, а ко второй, по словам главы оперативного отдела полиции Осло Свенда Бьелланда, нужно было "отнестись серьезно".

Полиция Осло впервые сообщила об угрозе взрыва в 09.48 (CET). Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг парламента и осмотрели площадь Эйдсволлс помощью служебных собак. В 12.30 барьеры вокруг здания парламента были убраны. "Мы уверены, что передвигаться по Стортингу безопасно", - заявил журналистам Свенд Бьелланд.

Вместе с тем Бьелланд отметил, что ситуация со второй угрозой "не прояснилась в том смысле, что мы не знаем, кто за этим стоит". Отправителя первой угрозы полиция Осло идентифицировала, он находится под наблюдением, но пока не задержан.

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