 Парламент Эстонии не поддержал расторжение договора о границе с РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2022

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Европа

Парламент Эстонии не поддержал расторжение договора о границе с РФ

За инициативу правительства Эстонии отозвать подпись под пограничным договором с РФ проголосовали 28 депутатов Рийгикогу, против были 53 депутата.

Заседание парламента Эстонии

Заседание парламента Эстонии

Парламент Эстонии - Рийгикогу - отклонил инициативу правительства страны отозвать подпись под пограничным договором с Россией. Против этого законопроекта проголосовали во вторник, 3 мая, 53 депутата из 101, тогда как поддержали его - 28.

Расторгнуть в одностороннем порядке пограничный договор с РФ предложила фракция оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии. В пояснительной записке к проекту документа говорилось: "Подписанный 18 февраля 2014 года пограничный договор узаконивает продолжающуюся оккупацию Российской Федерацией территорий Эстонской Республики и отдает данные территории без получения Эстонии какой-либо компенсации за сданные территории".

В законопроекте также указывалось, что РФ "незаконно удерживает примерно 5,2% территории Эстонской Республики". Это районы Псковской и Ленинградской областей, принадлежавшие Эстонии до Второй мировой войны на основании Тартуского мирного договора 1920 года, который РФ рассматривает как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Два пограничных договора между РФ и Эстонией

В настоящее время Эстония и Россия по-прежнему не имеют юридически оформленной границы. В мае 2005 года после более чем 10 лет переговоров министр иностранных дел РФ РФ Сергей Лавров и его тогдашний эстонский коллега Урмас Паэт подписали в Москве новый пограничный договор. В том же году парламент Эстонии ратифицировал его, добавив в преамбулу пассаж о действенности Тартуского мирного договора и указав, что граница была частично изменена. В ответ РФ отозвала свою подпись и не ратифицировала договор.

В феврале 2014 года Лавров и Паэт подписали в Москве еще один пограничный договор. В его текст были включены два предложения - о том, что документ регулирует лишь вопросы, касающиеся государственной границы, и об отсутствии взаимных территориальных претензий. Этот договор до сих пор не ратифицирован.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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