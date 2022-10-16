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Папа римский ФранцискФото: Gregorio Borgia/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Папа римский призвал к реформе ООН на фоне войны в Украине

Виталий Кропман
54 мин. назад

Глава католической церкви считает, что война в Украине "еще раз более чем ясно показывает" необходимость "более гибких и эффективных способов разрешения конфликтов".

https://www.dw.com/ru/papa-rimskij-prizval-k-reforme-oon-na-fone-vojny-v-ukraine/a-63456421

Папа римский Франциск на фоне пандемии коронавирусной инфекции и войны в Украине заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций (ООН). Оба кризиса продемонстрировали "пределы мультилатеральной системы", написал понтифик в своей новой книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее", отрывок из которой в воскресенье, 16 октября, публикует газета La Stampa.

Глава католической церкви считает, что война в Украине "еще раз более чем ясно показывает" необходимость "более гибких и эффективных способов разрешения конфликтов". ООН в том виде, в котором она функционировала с момента своего основания, "больше не соответствует новым реалиям", пишет Франциск. Папа римский напомнил, что ООН и ее самый влиятельный орган, Совет Безопасности, были изначально созданы для того, чтобы "придать форму отказу от ужасов, которые человечество пережило в двух войнах XX века". Угроза все еще жива, но "мир сегодня уже не тот".

Глава Святого престола призвал к "структурным реформам". Они должны быть направлены на то, чтобы заново открыть "изначальное призвание" международной организации: "служить человеческой семье". Кроме того,  с его точки зрения, определенную роль в принятии решений должна играть "интегральная безопасность" в отношении продовольствия, здоровья, экономики и социальных вопросов.

Франциск не впервые критикует ООН

Папа римский не первый раз критикует ООН за ее роль в войне в Украине. 6 апреля на приеме в Ватикане понтифик отметил, что самые могущественные государства мира отстаивают свои интересы "путем расширения зоны экономического, идеологического и военного влияния, что видно в нынешней войне".

По словам Франциска, после Второй мировой войны были предприняты попытки заложить основы новой истории мира, но, к сожалению, старая история соперничества великих держав продолжилась. "В нынешней войне в Украине мы наблюдаем бессилие ООН", - указал он.

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