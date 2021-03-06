Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке ас-Систани

Папа римский Франциск утром в субботу, 6 марта, встретился в Ираке с духовным лидером шиитов в этой стране Великим аятоллой Али ас-Систани. 90-летний исламский богослов является для иракских шиитов олицетворением морального авторитета. Частная встреча Франциска и ас-Систани прошла в резиденции аятоллы в городе Эн-Неджеф.

По сообщению Ватикана, ас-Систани выступил в защиту иракских христиан, подчеркнув, что государство должно защищать их. "Христиане должны жить, как и все иракцы, в безопасности и мире, обладая полными конституционными правами", - указал аятолла, добавив, что "религиозные власти должны защищать их и тех, кто тоже пострадал от несправедливости за последние годы". Ас-Систани пожелал Франциску и приверженцам Римско-католической церкви счастья и поблагодарил понтифика за то, что тот нашел возможность повестить Ирак.

Со своей стороны Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот "поднял голос в защиту самых слабых и самых преследуемых" в один из наиболее кровопролитных периодов в новейшей истории Ирака. Он указал, что послание ас-Систани подтвердило "священность человеческой жизни и важность единства иракского народа".

Гонения на христиан в Ираке

Сокращающейся христианской общине Ирака жест солидарности со стороны аятоллы ас-Систани может помочь найти свое место в этой стране после многолетних гонений. Он также может снизить давление, оказываемое на представителей христианской общины бойцами шиитских формирований, отмечает агентство AP.

Папа Франциск находится в Ираке с четырехдневным визитом. После встречи с Али ас-Систани он направился в античный город Ур, который считается родиной библейского Авраама - прародителя иудеев, христиан и мусульман. В Уре запланировала встреча с участием представителей различных религиозных конфессий, призванная укрепить мир и взаимопонимание. Вечером 6 марта Франциск отслужит мессу в халдейском храме Багдада.

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