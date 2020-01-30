2 х 2: в Берлине большой праздник (фото)

Берлин • Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань сегодня, 31 августа, отмечают свой второй день рождения. В родном Берлинском зопарке им дали прозвища Пит и Пауле. У Пита - нос длинный, у Пауле - короткий. Только так их здесь и различают. Хотя есть еще особенности поведения каждого. Пауле активнее участвует в общественной жизнь: любит быть на публике и фотографироваться. Пит предпочитает наблюдать за любой активностью внутри вольера и за его пределами со стороны или даже с высоты.

Мэн Сян, он же - Пит

Сотрудники зоопарка подготовили пандам подарки: торт из бамбука, яблок и батата и огромную двойку из фруктового льда. Мэн Сян, он же - Пит, заметив суету, сразу залез на дерево, пассивно принимая участие в празднестве. Поэтому и торт, и ледяная цифра достались на съедение Мэн Юань (см. заглавный снимок).

При рождении каждый весил не более одной плитки шоколада (186 и 136 граммов). За два года малыши заметно подросли: до 65 кг каждый. Когда они появились на свет, это стало настоящей сенсацией. В истории немецких зоопарков такое произошло впервые. Сотрудников зоопарка тогда даже отдельно поздравил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller).

Новорожденные панды, сентябрь 2019 года

Панды-близнецы: первый выход на публику, декабрь 2019 года

Мишки-близнецы общаются только со своей матерью. Их папа живет в отдельном вольере. То же характерно и для дикой природы: малышей-панд растят и воспитывают самки, а не самцы.

Панды как важный элемент международной дипломатии

В дикой природе сейчас насчитывается около двух тысяч больших панд. В Китае для их охраны созданы десятки заповедников. Панды Мэн Мэн и Цзяо Цин, родители близнецов, переехали на временное жительство в Берлин из КНР в 2017 году. Они являются собственностью Китая, как и их потомство. Ежегодно зоопарк немецкой столицы перечисляет за них китайским властям лицензионный сбор в размере миллиона евро.

Мэн Сян и Мэн Юань вместе отмечают их первый день рождения, 31 августа 2020 года

Мэн Сян и Мэн Юань ровно год назад весили почти в два раза меньше, чем сейчас

Надо отметить, что панд подарили не просто так. И речь не о деньгах. Или не только о них. Симпатичных мишек дарят только тем государствам, с которыми Китай хочет наладить или сохранить тесный политический контакт. То есть дар этот - дипломатический.

В аэропорту Берлина в 2017 году двух новых жителей столицы, панд Мэн Мэн и Цзяо Цин, встречали как высоких государственных гостей: у трапа их появления ждали столичный мэр и посол Китая в Германии. А позже, на открытии нового вольера для панд в Берлинском зоопарке присутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и китайский лидер Си Цзиньпин. Тот факт, что политики столь высокого уровня нашли для этого время, показывает, что панда в подарок - это не просто реклама зверинца, а презент, имеющий политическое значение.

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