 2 х 2: в Берлине большой праздник (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.08.2021

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По Германии

2 х 2: в Берлине большой праздник (фото)

Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, а также их родители - не просто симпатичные мишки, живущие в берлинском зоопарке. В некоторой степени они - залог дружбы между Китаем и ФРГ.

Deutschland, Berlin | Panda Geburtstag

Берлин • Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань сегодня, 31 августа, отмечают свой второй день рождения. В родном Берлинском зопарке им дали прозвища Пит и Пауле. У Пита - нос длинный, у Пауле - короткий. Только так их здесь и различают. Хотя есть еще особенности поведения каждого. Пауле активнее участвует в общественной жизнь: любит быть на публике и фотографироваться. Пит предпочитает наблюдать за любой активностью внутри вольера и за его пределами со стороны или даже с высоты.

Мэн Сян, он же - Пит

Мэн Сян, он же - Пит

Сотрудники зоопарка подготовили пандам подарки: торт из бамбука, яблок и батата и огромную двойку из фруктового льда. Мэн Сян, он же - Пит, заметив суету, сразу залез на дерево, пассивно принимая участие в празднестве. Поэтому и торт, и ледяная цифра достались на съедение Мэн Юань (см. заглавный снимок).

При рождении каждый весил не более одной плитки шоколада (186 и 136 граммов). За два года малыши заметно подросли: до 65 кг каждый. Когда они появились на свет, это стало настоящей сенсацией. В истории немецких зоопарков такое произошло впервые. Сотрудников зоопарка тогда даже отдельно поздравил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller). 

Новорожденные панды, сентябрь 2019 года

Новорожденные панды, сентябрь 2019 года

Панды-близнецы: первый выход на публику, декабрь 2019 года

Панды-близнецы: первый выход на публику, декабрь 2019 года

Мишки-близнецы общаются только со своей матерью. Их папа живет в отдельном вольере. То же характерно и для дикой природы: малышей-панд растят и воспитывают самки, а не самцы. 

Панды как важный элемент международной дипломатии

В дикой природе сейчас насчитывается около двух тысяч больших панд. В Китае для их охраны созданы десятки заповедников. Панды Мэн Мэн и Цзяо Цин, родители близнецов, переехали на временное жительство в Берлин из КНР в 2017 году. Они являются собственностью Китая, как и их потомство. Ежегодно зоопарк немецкой столицы перечисляет за них китайским властям лицензионный сбор в размере миллиона евро.

Мэн Сян и Мэн Юань вместе отмечают их первый день рождения

Мэн Сян и Мэн Юань вместе отмечают их первый день рождения, 31 августа 2020 года

Мэн Сян и Мэн Юань ровно год назад

Мэн Сян и Мэн Юань ровно год назад весили почти в два раза меньше, чем сейчас

Надо отметить, что панд подарили не просто так. И речь не о деньгах. Или не только о них. Симпатичных мишек дарят только тем государствам, с которыми Китай хочет наладить или сохранить тесный политический контакт. То есть дар этот - дипломатический.

В аэропорту Берлина в 2017 году двух новых жителей столицы, панд Мэн Мэн и Цзяо Цин, встречали как высоких государственных гостей: у трапа их появления ждали столичный мэр и посол Китая в Германии. А позже, на открытии нового вольера для панд в Берлинском зоопарке присутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и китайский лидер Си Цзиньпин. Тот факт, что политики столь высокого уровня нашли для этого время, показывает, что панда в подарок - это не просто реклама зверинца, а презент, имеющий политическое значение.

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  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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