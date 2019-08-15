Oxxxymiron не помог: как фигурантов "московского дела" оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под стражей участников протеста 27 июля. Егор Жуков, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Даниил Конон будут в СИЗО до сентября. Кто пришел их поддержать - в репортаже DW.
В четверг, 15 августа, адвокаты четырех фигурантов "московского дела" пытались обжаловать их аресты в Мосгорсуде. Ранее Егора Жукова, Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Даниила Конона обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) во время протестной акции 27 июля в Москве и отправили на два месяца в СИЗО.
Кто пришел в суд поддержать Егора Жукова
Первым рассматривали дело 21-летнего студента ВШЭ, блогера и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Егора Жукова. Заседание начали с часовым опозданием: поддержать активиста пришли десятки его однокурсников, друзей и преподавателей. Многие не могли попасть не только в зал, но и в здание суда.
В тесной очереди на рамки металлоискателей стоял и рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), который еще на митинге 10 августа заявил о своей поддержке студента, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и актриса Чулпан Хаматова. Самого Егора Жукова в суд не привезли: его снимали на камеру из СИЗО "Матросская тишина" и транслировали на два больших монитора.
В небольшой судебный зал попали только родители Егора, несколько его друзей и десяток журналистов. "Пустите Оксимирона!" - прокричали судебным приставам родители Жукова. Но войти в зал рэперу не разрешили, предложив посмотреть онлайн-трансляцию в отдельной комнате. "Проблема со звуком - номер один в нашей стране", - скажет потом Oxxxymiron, пожаловавшись на качество звука в трансляции, и очевидно, имея ввиду неполадки со звуком на митинге на Сахарова 10 августа.
Интересы Егора Жукова в суде представлял адвокат Леонид Соловьев. Он старался доказать судье Татьяне Додоновой, что Жуков может оставаться под домашним арестом или под подпиской о невыезде. Показывал документы родителей на квартиру (ему есть где жить"), более 600 открытых писем в его поддержку ("его поддерживает общество, он не опасен") и даже предложение о залоге в 2 млн рублей с личного банковского счета рэпера Oxxxymiron. Все это не впечатлило судью и та отказалась принять толстую кипу поручительств, кроме разве что заявления рэпера, Любови Соболь и Чулпан Хаматовой.
Тогда адвокат попытался взглянуть на правовое основание ареста и доказать, что Жуков, который "делал жесты направо", не мог таким образом управлять толпой, и у следствия просто нет доказательств. Особенно он указал на то, что на студента оказывали давление и склоняли его дать показания против других подозреваемых.
Егор Жуков в суде: Жду самого худшего
Сам Егор Жуков сказал, что "массовые беспорядки", за которые его хотят осудить, он по своим личным убеждениям считает глупыми, неправильными и неэффективными. "Я хочу поблагодарить наших власть имущих - тех людей, по воле которых я нахожусь в СИЗО, - за то, что их действия наделили меня такой общественной поддержкой, которой без них я бы вряд ли когда-либо обладал. За то, что они поместили меня в место, где у меня появилась возможность развить стойкость своего характера", - сказал он. Свое заключительное слово Егор Жуков читал стоя в клетке и по бумажке. "Красавец", - сказал отец Жукова в конце речи.
Пока судья ушла в совещательную комнату, Жукову удалось через адвокатов поговорить с родителями. Мама интересовалась, как Егор себя чувствует и хватает ли ему еды. "Мне прямо нравится тюремная еда, вкусная", - заверил ее сын. После микрофон Жукова ненадолго выключили, а за камерой послышались отчетливые крики "АУЕ". В это время вошла судья и решила, что Егор Жуков должен остаться под арестом до 27 сентября. На вопрос, чего он теперь ждет, студент ответил: "Жду самого худшего все же. И поэтому если вдруг произойдет что-то меньшее, чем восемь лет, то я буду рад".
Фигурантов "московского дела" оставили под арестом
Пока заканчивался суд над Егором Жуковым, этажом выше собирались заслушать апелляцию его однофамильца, 28-летнего Кирилла Жукова. Уголовное дело на него возбудили за то, что тот поднял забрало на шлеме бойца Росгвардии. Поддержки у Кирилла было очевидно меньше. За него поручилось только шесть человек (в сто раз меньше, чем у Егора Жукова), включая его отца и журналиста Николая Сванидзе. Поэтому рэпер Oxxxymiron задержался в суде и смог попасть на оглашение решения судьи по делу Кирилла Жукова. Впрочем, это не помогло - Жукова также оставили под арестом.
Тогда Oxxxymiron вместе со своим проводником по судебным коридорам, издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым решил сходить на процесс по делу третьего фигуранта. За 22-летнего студента МГТУ им. Баумана Даниила Конона поручились 150 человек, а Фонд борьбы с коррупцией предложил залог в 2 млн рублей. Девушка, собирающая подписи за Конона, попросила Мирона Федорова также оставить свою подпись. Но тот, подумав две минуты, вежливо отказался, а на само заседание снова не попал - слишком много было желающих. Отказывался он и фотографироваться с поклонниками: "Не хочется превращать дело в фотосессию".
В это время студент Даниил Конон также через трансляцию превратил свое заключительное слово в обращение к Сергею Собянину. "Недавно вы давали интервью по поводу несогласованного митинга, в котором сетовали на отсутствие у задержанных московской прописки. К вам обращается человек, который родился в Москве, имеет московскую прописку, писал ряд статей о Москве, и даже был назван в честь Даниила Московского. Этого достаточно, чтобы считать себя москвичом?", - сказал он и призвал мэра защищать горожан от произвола судов и силовых структур. Но судья также оставила студента под арестом в СИЗО.
Последним рассматривали дело 34-летнего активиста Алексея Миняйло. Он руководил сбором подписей в штабе Любовь Соболь. Вместе с ней он почти месяц голодал в знак протеста. Но сегодня объявил в суде о прекращении голодовки, поблагодарим всех за поддержку. Ему, как и трем другим фигурантам "московского дела", отказались заменить арест в СИЗО на домашний арест.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram
Смотрите также: