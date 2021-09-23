"ОВД-Инфо" получил премию "Защитник гражданских прав года"

Независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" удостоен премии "Защитник гражданских прав года", присужденной международной правозащитной организацией Civil Rights Defenders. Об этом сообщил сам проект в своем микроблоге в Twitter в четверг, 23 сентября. Правозащитники поблагодарили за поддержку всех волонтеров, жертвователей и сторонников.

"Российские власти делают все, что в их силах, чтобы удушить гражданское общество и заставить замолчать независимые медиа. Несмотря на это, "ОВД-Инфо" неустанно продолжает распространять информацию о репрессиях и помогать тем, кто пострадал от них. Такое мужество и приверженность своему делу заслуживает внимания, именно благодаря таким проектам, как "ОВД-Инфо", надежда на демократию еще жива", - заявил в связи с присуждением премии исполнительный директор Civil Rights Defenders Андерс Петтерссон.

"ОВД-Инфо" был основан в декабре 2011 года как независимый правозащитный медиапроект про политические преследования в России. С помощью горячей линии он собирает информацию о задержаниях на публичных акциях и других случаях политического давления, публикует новости и координирует юридическую помощь задержанным. В проекте работают 75 сотрудников и 3000 волонтеров.

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