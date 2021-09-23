 ″ОВД-Инфо″ получил премию ″Защитник гражданских прав года″ | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2021

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Россия

"ОВД-Инфо" получил премию "Защитник гражданских прав года"

Премия присудила международная правозащитная организация Civil Rights Defenders. "ОВД-Инфо" поблагодарил всех волонтеров, жертвователей и сторонников.

ОВД-Инфо собирает информацию о политических задержаниях в России

"ОВД-Инфо" собирает информацию о политических задержаниях в России

Независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" удостоен премии "Защитник гражданских прав года", присужденной международной правозащитной организацией Civil Rights Defenders. Об этом сообщил сам проект в своем микроблоге в Twitter в четверг, 23 сентября. Правозащитники поблагодарили за поддержку всех волонтеров, жертвователей и сторонников.

"Российские власти делают все, что в их силах, чтобы удушить гражданское общество и заставить замолчать независимые медиа. Несмотря на это, "ОВД-Инфо" неустанно продолжает распространять информацию о репрессиях и помогать тем, кто пострадал от них. Такое мужество и приверженность своему делу заслуживает внимания, именно благодаря таким проектам, как "ОВД-Инфо", надежда на демократию еще жива", - заявил в связи с присуждением премии исполнительный директор Civil Rights Defenders Андерс Петтерссон.

"ОВД-Инфо" был основан в декабре 2011 года как независимый правозащитный медиапроект про политические преследования в России. С помощью горячей линии он собирает информацию о задержаниях на публичных акциях и других случаях политического давления, публикует новости и координирует юридическую помощь задержанным. В проекте работают 75 сотрудников и 3000 волонтеров.

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  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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