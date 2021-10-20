Секс-скандал вокруг главреда Bild: почему уволили критика Путина?

Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
Отставка главного редактора немецкого таблоида Bild Юлиана Райхельта (Julian Reichelt), о которой концерн Axel Springer, владеющий изданием, сообщил 18 октября 2021 года, вызвала в Германии огромный резонанс в журналистской и политической среде. При Райхельте, возглавлявшем редакцию Bild c 2017 года, газета не раз публиковала жесткие, критические материалы не только о зарубежных лидерах, в частности, президенте РФ Владимире Путине, но и о канцлере ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Из-за чего потерял работу тот, кого многие считали одним из самых влиятельных журналистов Германии?
17 октябряв американской газете The New York Times было опубликовано расследование, согласно которому Райхельт пользовался служебным положением, чтобы склонить молодую сотрудницу редакции к интимной связи с ним.
В пресс-релизе концерна Axel Springer причина замены главреда газеты Bild описывается такими словами: "В результате расследований в прессе предприятие в последние дни узнало новую информацию о поведении Юлиана Райхельта. Предприятие проверило эти сведения. При этом руководство узнало, что Юлиан Райхельт и после завершения проверки (которую провели в отношении него в связи с аналогичными обвинениями в злоупотреблении служебным положением. - Ред.) весной 2021 года не разграничивал личную и профессиональную сферы и солгал в этом отношении руководству концерна".
В том же сообщении оговаривается, однако, что в рамках внутренней проверки в отношении Райхельта "никогда не шла речь" о сексуальных домогательствах, однако против главреда Bild было выдвинуто обвинение в "любовной связи по взаимному согласию" с сотрудницами редакции Bild.
Между тем об обвинениях в адрес главреда Bild писали ранее и немецкие СМИ. Так, в марте 2021 года журнал Der Spiegel сообщил о внутренней проверке концерна Axel Springer в отношении главреда Bild в статье под заголовком "Сношаться, повысить в должности, уволить" („Vögeln, födern, feuern"). Авторы этой публикации приходят к выводу, что при Райхельте в редакции Bild была создана враждебная для женщин атмосфера.
Темой возможного злоупотребления Райхельтом своим служебным положением занимались и другие немецкие издания. В частности, журналистка Юлиане Лёффлер (Juliane Löffler) из конкурирующего с Axel Springer издательства Ippen-Verlag, а также сотрудники немецкого делового издания Handelsblatt. Однако их работам так и не суждено было увидеть свет.
После публикации расследования NYT, 20 октября, в газете Frankfurter Rundschau, принадлежащей издательству Ippen-Verlag, было опубликовано интервью с Юлиане Лёффлер, подтверждающее, что издательство запретило публикацию расследования о главреде Bild. Что касается материалов, собранных журналистами Handelsblatt, то, по данным NYT, их обнародованию помешало личное вмешательство Юлиана Райхельта.
Учитывая, что отставка главреда Bild произошла на фоне активного освоения концерном Axel Springer американского медийного рынка, в частности приобретения им за миллиард долларов влиятельного онлайн-издания Politico, портала Business Insider и ряда других СМИ, многие наблюдатели полагают, что за развитием ситуации вокруг Юлиана Райхельта теперь будут особенно внимательно следить по обе стороны Атлантики.
Как пояснил в беседе с DW медиаэксперт Кристофер Бушов (Christopher Buschow), "цель концерна Axel Springer сегодня - выступать на большой сцене. Предприятие осознало, что в мире СМИ, базирующихся на присутствии в интернете, там, где правила во многих отношениях устанавливают IT-гиганты, Соединенные Штаты - это тот ключ, который позволяет медиакомпаниям раскрыть глобальный потенциал".
Чтобы правильно оценить масштаб скандала, разгорающегося вокруг концерна Axel Springer, важно учитывать, что со дня своего основания в 1952 году газета Bild занимала особое место в медийном поле Германии.
Сегодня ее тираж в 1,2 млн экземпляров - выше, чем у любой другой ежедневной газеты в ФРГ. Именно поэтому многие политики - причем не только немецкие - внимательно следят за тем, что пишет о них это издание.
Так, газета Bild сыграла ключевую роль в истории, которая в 2012 году закончилась отставкой тогдашнего федерального президента Германии Кристиана Вульфа (Christian Wulff), попытавшегося предотвратить публикацию компрометирующих его материалов при помощи звонка тогдашнему главреду таблоида, предшественнику Юлиана Райхельта Каю Дикману (Kai Diekmann).
Не менее жестко на протяжении лет критикует Bild и главу российского государства - Владимира Путина. Так, политику Путина по борьбе с пандемией коронавируса на страницах газеты в начале октября 2021 года назвали его "самым крупным провалом". Ранее, в июне 2021 года, в публикации, посвященной статье Путина о Второй мировой войне, вышедшей в гамбургской газете Die Zeit, журналисты Bild открыто обвинили российского лидера во лжи, разжигании ненависти и фальсификации истории.
После победы Путина на президентских выборах 2018 года Юлиан Райхельт заявил: "Абсурдно называть это выборами", а в октябре 2020 года журналист лично встретился с главным оппонентом Путина - российским политиком Алексеем Навальным, который проходил в Германии лечение после отравления в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".
Ангеле Меркель и другим представителям германского правительства за последние годы тоже регулярно доставалось на страницах газеты Bild и от экс-главреда издания Юлиана Райхельта лично. Так, комментируя выступление Меркель в бундестаге в августе 2021 года по поводу поспешного вывода из Афганистана солдат бундесвера и капитуляции афганских военных перед талибами, Райхельт назвал произошедшее "позором", добавив: "Задним умом мы всегда крепки. Каждый год мы тратим миллиарды на спецслужбы, чтобы знать такие вещи заранее. Ну а если спецслужбы не знают (ничего. - Ред.) заранее, то им надо читать газету Bild".
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