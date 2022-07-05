Lonely Planet советует отпуск в глэмпинге

Считать светлячков в Германии, слушать стрекотание цикад и сверчков во Франции, любоваться северным сиянием в Норвегии, наслаждаться звуками водопада в словацких Татрах - причем лежа не на матрасе в палатке, а в уютной постели. Немецкоязычная версия нового путеводителя "Unter freiem Himmel Europa" ("Под открытым небом. Европа"), вышедшего в австралийском издательстве Lonely Planet, знакомит с более чем 200 лучшими местами отдыха на лоне природы в разных странах Европы. Книга остроумно написана, красочно оформлена, содержит массу практических советов. Из нее можно также узнать о самых разных видах активного отдыха, получить информацию о ценах, а еще - о том, где разрешен дикий кемпинг.

Но особое внимание в путеводителе уделяется новому виду отдыха, популярность которого стремительно набирает обороты во всем мире - глэмпингу. Это кемпинг, но с комфортом - этакий гламурный кемпинг. Собственно, понятие "глэмпинг", появившееся в Великобритании в 2005 году, и образовалось путем слияния слов "гламурный" и "кемпинг".

Совместить роскошь отеля с романтикой отдыха на природе

Отдыхающий в глэмпинге человек совмещает роскошь отеля с романтикой отдыха на природе. И, полюбовавшись звездами с бокалом шампанского в руке, он не отправляется чистить зубы к общему умывальнику, а принимает у себя в домике теплый душ и ныряет в удобную постель. Вообще-то подобный формат отдыха не такой уж и новый: еще в XVI веке в Шотландии при выезде знати на природу устанавливались роскошные шатры, которые наполняли всеми необходимыми предметами обихода.

"Установлено, что уже через 72 часа пребывания на свежем воздухе у всех снижается уровень стресса, нормализуется кровяное давление и повышается творческий потенциал", - такие данные приводят авторы нового путеводителя "Под открытым небом", приглашая к отдыху в глэмпингах и призывая поскорее "выбираться из беличьего колеса повседневной жизни" и бронировать комфортабельные домики на природе.

Дикарем в Саксонской Швейцарии

В книге можно найти не только конкретные идеи для ночлега на природе в той или иной стране, но и информацию относительно того, какие правила действуют на местах - например, что касается дикого кемпинга. Так, в Германии ставить палатку, где придется, запрещено. В то же время среди скал Национального парка Саксонская Швейцария выделены специальные места (так называемые Boofen), где можно бесплатно установить палатку и переночевать.

Саксонская Швейцария

Однако предназначены они исключительно для людей, которые занимаются альпинизмом. Хотя в определенное время года и скалолазам такое будет скоро запрещено – чтобы не тревожить исчезающие виды животных в период их размножения, предупреждают авторы книги.

Просыпаться под пение птиц в биосферном заповеднике

В Германии есть немало возможностей отдохнуть в глэмпинге. Чего стоит один только проект "destinature Dorf", рекомендуемый в путеводителе "Под открытым небом" и удостоенный в 2021 году почетной Немецкой туристической премии (Deutscher Tourismuspreis), считающейся одной из самых высоких наград в отрасли, а также приза зрительских симпатий. Эта глэмпинг-деревня, расположенная на окраине биосферного заповедника Эльбталауэ (Biosphärenreservat Elbtalaue) в Нижней Саксонии, отмечена жюри потому, что ее владельцы ответственно относятся к окружающей среде и в то же время преуспевают как хозяйственники.

Глэмпинг "destinature Dorf" в Нижней Саксонии

В распоряжении гостей сауна, зарядная станция для электровелосипедов и даже несколько небольших кроватей на колесах, устроившись на которых под открытым небом на лужайке, можно любоваться луной и звездами. "Это глэмпинг, где действуют экологические стандарты. Отличное место, чтобы расслабиться и отдохнуть", - приводится отзыв одного из гостей.

"Если вы любите просыпаться под пение птиц, чувствовать траву под ногами по дороге на завтрак и принимать душ под звездами, то "destinature Dorf" - это место для вас. Здесь встречаются все, кто на свежем воздухе чувствует себя, как дома, и всегда стремится на лоно природы", - трудно удержаться, чтобы не принять такое приглашение. Ну, а взглянув на фото симпатичных комфортабельных домиков, при строительстве каждого из которых использованы исключительно натуральные и экологичные материалы, рука уже сама тянется к компьютеру - чтобы с помощью нескольких кликов забронировать домик в таком глэмпинге.

Избушки хоббитов и африканское сафари под европейским небом

А эти бочкообразные домики, возвышающиеся в долине реки Лан близ Одерсбаха, что в федеральной земле Гессен, немного похожи на избушки хоббитов из "Властелина колец". Они возведены на территории глэмпинга "Odersbach". В домиках есть все удобства, включая туалет, душ, холодильник, телевизор. Их можно забронировать с завтраком. Целевая группа - это в основном велосипедисты и каноисты, которые любят бывать на природе, но не обязательно хотят ночевать в палатке, отмечают авторы путеводителя.

Глэмпинг "Odersbach" в Нижней Саксонии

В списке рекомендаций - и глэмпинг "Rerik", расположившийся в живописном месте на побережье Балтийского моря между Висмаром и Ростоком. В глэмпинге есть велнес-центр, тренажерный зал, игровые площадки для детей, кинотеатр. Здесь проводятся занятия йогой, дискотеки, вечера у костра, - всего не перечислишь. Отдыхать тут - одно удовольствие! - обещает путеводитель.

Глэмпинг "Rerik" в Мекленбурге - Передней Померании

А чего стоят внешне напоминающие африканские хижины домики-палатки класса "люкс"! Построенные из высококачественных материалов, они очень удобные и полностью оборудованные. Тут и кровати с балдахинами, и ванная комната с душем, и зона отдыха со спутниковым телевидением, и полноценная кухня с четырехконфорочной плитой, посудомоечной машиной, холодильником, посудой, - просто идеальное жилье для семей, которые хотят быть ближе к природе, но при этом не желают отказываться от определенного уровня комфорта.

Издательство, основанное любителями бюджетного отпуска

И это только некоторые примеры глэмпингов, которые содержит путеводитель "Под открытым небом. Европа". Выпустившее его австралийское издательство путеводителей Lonely Planet основано в 1973 году супружеской парой Морин и Тони Уилерами - заядлыми путешественниками и в то же время любителями бюджетного отпуска. А название компании происходит от неверно понятого слова в песне "Космический капитан" в исполнении Джо Кокера: вместо "прекрасная планета" ("lovely planet") Тони Уилер услышал "одинокая планета" ("lonely planet").

Основатель издательства Lonely Planet Тони Уилер (2011 год)

В настоящее время в издательстве работает более 400 человек - в офисах в Мельбурне, Окленде, Лондоне и Париже, а штат насчитывает около 150 авторов. В Lonely Planet выпущено более 650 наименований туристических путеводителей, справочников и разговорников на 14 языках мира. Общий тираж публикаций издательства составляет около 55 млн экземпляров. В 2012 году путеводители Lonely Planet начали издаваться на русском языке.

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