 Lonely Planet советует отпуск в глэмпинге | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.07.2022

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Культура и стиль жизни

Lonely Planet советует отпуск в глэмпинге

Любоваться луной и звездами - лежа в постели. В новом путеводителе представлены лучшие места в Европе, где можно провести каникулы на природе - но речь не об аскетичных кемпингах, а о комфортабельных глэмпингах.

На территории глэмпинга Odersbach в Гессене

На территории глэмпинга "Odersbach" в Гессене

Считать светлячков в Германии, слушать стрекотание цикад и сверчков во Франции, любоваться северным сиянием в Норвегии, наслаждаться звуками водопада в словацких Татрах - причем лежа не на матрасе в палатке, а в уютной постели. Немецкоязычная версия нового путеводителя "Unter freiem Himmel Europa" ("Под открытым небом. Европа"), вышедшего в австралийском издательстве Lonely Planet, знакомит с более чем 200 лучшими местами отдыха на лоне природы в разных странах Европы. Книга остроумно написана, красочно оформлена, содержит массу практических советов. Из нее можно также узнать о самых разных видах активного отдыха, получить информацию о ценах, а еще - о том, где разрешен дикий кемпинг.

Но особое внимание в путеводителе уделяется новому виду отдыха, популярность которого стремительно набирает обороты во всем мире - глэмпингу. Это кемпинг, но с комфортом - этакий гламурный кемпинг. Собственно, понятие "глэмпинг", появившееся в Великобритании в 2005 году, и образовалось путем слияния слов "гламурный" и "кемпинг".

Совместить роскошь отеля с романтикой отдыха на природе

Отдыхающий в глэмпинге человек совмещает роскошь отеля с романтикой отдыха на природе. И, полюбовавшись звездами с бокалом шампанского в руке, он не отправляется чистить зубы к общему умывальнику, а принимает у себя в домике теплый душ и ныряет в удобную постель. Вообще-то подобный формат отдыха не такой уж и новый: еще в XVI веке в Шотландии при выезде знати на природу устанавливались роскошные шатры, которые наполняли всеми необходимыми предметами обихода.

Путеводитель Unter freiem Himmel Europa (Под открытым небом. Европа)

"Установлено, что уже через 72 часа пребывания на свежем воздухе у всех снижается уровень стресса, нормализуется кровяное давление и повышается творческий потенциал", - такие данные приводят авторы нового путеводителя "Под открытым небом", приглашая к отдыху в глэмпингах и призывая поскорее "выбираться из беличьего колеса повседневной жизни" и бронировать комфортабельные домики на природе.

Дикарем в Саксонской Швейцарии

В книге можно найти не только конкретные идеи для ночлега на природе в той или иной стране, но и информацию относительно того, какие правила действуют на местах - например, что касается дикого кемпинга. Так, в Германии ставить палатку, где придется, запрещено. В то же время среди скал Национального парка Саксонская Швейцария выделены специальные места (так называемые Boofen), где можно бесплатно установить палатку и переночевать.

Саксонская Швейцария

Саксонская Швейцария

Однако предназначены они исключительно для людей, которые занимаются альпинизмом. Хотя в определенное время года и скалолазам такое будет скоро запрещено – чтобы не тревожить исчезающие виды животных в период их размножения, предупреждают авторы книги.

Просыпаться под пение птиц в биосферном заповеднике

В Германии есть немало возможностей отдохнуть в глэмпинге. Чего стоит один только проект "destinature Dorf", рекомендуемый в путеводителе "Под открытым небом" и удостоенный в 2021 году почетной Немецкой туристической премии (Deutscher Tourismuspreis), считающейся одной из самых высоких наград в отрасли, а также приза зрительских симпатий. Эта глэмпинг-деревня, расположенная на окраине биосферного заповедника Эльбталауэ (Biosphärenreservat Elbtalaue) в Нижней Саксонии, отмечена жюри потому, что ее владельцы ответственно относятся к окружающей среде и в то же время преуспевают как хозяйственники.

Глэмпинг destinature Dorf в Нижней Саксонии

Глэмпинг "destinature Dorf" в Нижней Саксонии

В распоряжении гостей сауна, зарядная станция для электровелосипедов и даже несколько небольших кроватей на колесах, устроившись на которых под открытым небом на лужайке, можно любоваться луной и звездами. "Это глэмпинг, где действуют экологические стандарты. Отличное место, чтобы расслабиться и отдохнуть", - приводится отзыв одного из гостей.

"Если вы любите просыпаться под пение птиц, чувствовать траву под ногами по дороге на завтрак и принимать душ под звездами, то "destinature Dorf" - это место для вас. Здесь встречаются все, кто на свежем воздухе чувствует себя, как дома, и всегда стремится на лоно природы", - трудно удержаться, чтобы не принять такое приглашение. Ну, а взглянув на фото симпатичных комфортабельных домиков, при строительстве каждого из которых использованы исключительно натуральные и экологичные материалы, рука уже сама тянется к компьютеру - чтобы с помощью нескольких кликов забронировать домик в таком глэмпинге.

Избушки хоббитов и африканское сафари под европейским небом

А эти бочкообразные домики, возвышающиеся в долине реки Лан близ Одерсбаха, что в федеральной земле Гессен, немного похожи на избушки хоббитов из "Властелина колец". Они возведены на территории глэмпинга "Odersbach". В домиках есть все удобства, включая туалет, душ, холодильник, телевизор. Их можно забронировать с завтраком. Целевая группа - это в основном велосипедисты и каноисты, которые любят бывать на природе, но не обязательно хотят ночевать в палатке, отмечают авторы путеводителя.

Глэмпинг Odersbach в Нижней Саксонии

Глэмпинг "Odersbach" в Нижней Саксонии

В списке рекомендаций - и глэмпинг "Rerik", расположившийся в живописном месте на побережье Балтийского моря между Висмаром и Ростоком. В глэмпинге есть велнес-центр, тренажерный зал, игровые площадки для детей, кинотеатр. Здесь проводятся занятия йогой, дискотеки, вечера у костра, - всего не перечислишь. Отдыхать тут - одно удовольствие! - обещает путеводитель.

Глэмпинг Rerik в Мекленбурге - Передней Померании

Глэмпинг "Rerik" в Мекленбурге - Передней Померании

А чего стоят внешне напоминающие африканские хижины домики-палатки класса "люкс"! Построенные из высококачественных материалов, они очень удобные и полностью оборудованные. Тут и кровати с балдахинами, и ванная комната с душем, и зона отдыха со спутниковым телевидением, и полноценная кухня с четырехконфорочной плитой, посудомоечной машиной, холодильником, посудой, - просто идеальное жилье для семей, которые хотят быть ближе к природе, но при этом не желают отказываться от определенного уровня комфорта.

Издательство, основанное любителями бюджетного отпуска

И это только некоторые примеры глэмпингов, которые содержит путеводитель "Под открытым небом. Европа". Выпустившее его австралийское издательство путеводителей Lonely Planet основано в 1973 году супружеской парой Морин и Тони Уилерами - заядлыми путешественниками и в то же время любителями бюджетного отпуска. А название компании происходит от неверно понятого слова в песне "Космический капитан" в исполнении Джо Кокера: вместо "прекрасная планета" ("lovely planet") Тони Уилер услышал "одинокая планета" ("lonely planet").

Основатель издательства Lonely Planet Тони Уилер (2011 год)

Основатель издательства Lonely Planet Тони Уилер (2011 год)

В настоящее время в издательстве работает более 400 человек - в офисах в Мельбурне, Окленде, Лондоне и Париже, а штат насчитывает около 150 авторов. В Lonely Planet выпущено более 650 наименований туристических путеводителей, справочников и разговорников на 14 языках мира. Общий тираж публикаций издательства составляет около 55 млн экземпляров. В 2012 году путеводители Lonely Planet начали издаваться на русском языке.

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  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Со всей серьезностью

    Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу.

    Автор: Татьяна Вайнман


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