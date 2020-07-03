Откуда берется немецкий хрен (фото)

Миттенвальде • В немецком регионе Шпревальд - знаменитой "Зеленой Венеции" - в окрестностях города Миттенвальде на этой ноябрьской неделе приступили к сбору урожая здешнего ядреного хрена. Как сообщает информационное агентство dpa, в фермерском хозяйстве, где были сделаны эти фотографии, под хрен отведено около десяти гектаров.

Как убирают хрен

Хреновый год оказался на этот раз так себе - погода подкачала, было слишком жарко и сухо. Плюс после начала пандемии коронавируса по весне не хватало рук из-за задержки иностранных сезонных рабочих, поэтому саженцы высадили примерно на месяц позже обычного. Однако с каждого гектара здешние хреноводы все же надеются собрать от десяти до двенадцати тонн урожая.

Плантация хрена в Шпревальде

Хрен - последняя сельскохозяйственная культура в календаре сбора урожая в Шпревальде

Привезенные с поля корни нужно первым делом отсортировать и очистить от земли

Выкапывают корни с помощью специального хреноуборочного комбайна, но чистят, сортируют и обрабатывают дальше вручную. Процесс трудоемкий. Убирать будут до наступления первых заморозков, но примерно одну треть плантации оставят зимовать в земле, чтобы продолжить ранней весной.

Хрен, огурцы и спаржа

Шпревальдский хрен (нем. Spreewälder Meerrettich) защищен знаком сертификации региональных продуктов Евросоюза, то есть производители из других мест этим географическим названием пользоваться не могут. В число таких продуктов в здешней земле Бранденбург также входят знаменитые шпревальдские огурчики в банках (нем. Spreewälder Gurken) и сезонный деликатес - белицкая спаржа (нем. Beelitzer Spargel).

Шпревальдский хрен со знаком регионального продукта ЕС на этикетке

Хрен в Германии начали возделывать еще в Средние века. Общая площадь плантаций, согласно данным Федерального ведомства статистики, составляет сейчас около 150 гектаров. Помимо Шпревальда главными хреноводческими регионами в ФРГ являются Баден в земле Баден-Вюртемберге и баварская Франкония.

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