Открытие "Евровидения-2023": топ-10 лучших нарядов
"Евровидение" в 2023 году проходит в Ливерпуле. Конкурс открылся 7 мая традиционным дефиле участников. Десятка лучших нарядов - у DW.
Алессандра, Норвегия
Песня Алессандры, выступающей за Норвегию называется "Quenn of Kings". Судя по короне, королевой она считает себя, а вот королем назвала в интервью DW финна Кэрие.
Кэрие (Käärijä), Финляндия
Кэрие из Финляндии по поводу титулов и своей роли фаворита на "Евровидении-2023" не заморачивается. Как и по поводу стиля своей композиции "Cha Cha Cha". В ней есть все: рэп, электро, металл и даже эстрадный шлягер.
La Zarra, Франция
Шансон и диско смиксованы в композиции La Zarra из Франции. Название ее песни - "Evidemment", в переводе на русский - "Очевидно". Совершенно очевидно, что главный атрибут певицы - шляпа. Их у нее, призналась она DW, не меньше сотни.
Лорин (Loreen), Швеция
А главным аксессуаром Лорин из Швеции на "Евровидении-2023" стали татуировки. И это понятно. Ее композиция в стиле евро-поп называется "Tattoo" и немного напоминает "Euphoria", с которой она выиграла конкурс в 2012 году в Баку.
Let 3, Хорватия
Эпатажные хорваты из Let 3 известны тем, что нередко выступают в чем мать родила. Но для "Евровидения" они принарядились. И охотно попозировали для DW.
Бланка от Польши и Эндрю Ламбру от Кипра
Самой красивой парой церемонии открытия стала Бланка от Польши и Эндрю Ламбру, представляющий Кипр. Но вместе они позировали только для фотографов. В жизни Бланка пока предпочитает оставаться "Solo". Так называется ее песня.
Рейли, Дания
Атрибуты одного гендера - не про Рейли из Дании, точнее - с Фарерских островов. Их население - 55 тысяч человек, а у Рейли - миллионные просмотры в соцсетях. Он - звезда ТикТока. Чем не Даня Милохин?
Lord oft he Lost, Германия
Гендерная трансформация не чужда и немцам из Lord oft he Lost. На съемки нового клипа солист Крис Хармс пригласил украинскую эротическую модель Луизу Хованскую. В этом клипе все участники группы превратились в женщин.
Voyager, Австралия
Солист группы Voyager Даниэль Эстрин (второй справа) запросто мог бы стать членом немецкой группы Lord oft he Lost. Он родился недалеко от Гамбурга, где живут представители Германии на "Евровидении-2023". Четверть века назад он уехал в Австралию, где, судя по золотым деталям костюмов, вполне преуспел.
Tvorchi, Украина
Дуэт Tvorchi из Украины использовал свои костюмы для рекламы кампании по сбору средств на инкубаторы для младенцев. На одежде вышиты имена и вес детей, родившихся во время войны намного раньше срока...