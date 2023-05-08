Кэрие из Финляндии по поводу титулов и своей роли фаворита на "Евровидении-2023" не заморачивается. Как и по поводу стиля своей композиции "Cha Cha Cha". В ней есть все: рэп, электро, металл и даже эстрадный шлягер.