Осужденный за мошенничество бывший финансист Мэдофф умер в тюрьме

Один из крупнейших мошенников в мире, в прошлом влиятельный финансист Бернард (Берни) Мэдофф, осужденный в США на 150 лет заключения, скончался в тюремной больнице. Соответствующие сообщения СМИ подтвердили в среду, 14 апреля, американские органы юстиции.
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды 82-летний Мэдофф отбывал наказание в Северной Каролине. В феврале 2020 года он рассказал в интервью The Washington Post о том, что смертельно болен. Уже во время пандемии коронавируса он подал ходатайство о досрочном освобождении, однако оно было отклонено.
В 2009 году суд признал бывшего председателя фондовой биржи Nasdaq Мэдоффа виновным, среди прочего, в мошенничестве и отмывании денег. Созданная им крупнейшая в истории финансовая пирамида просуществовала десятки лет, собрав свыше 65 миллиардов долларов. Афера была раскрыта во время финансового кризиса в декабре 2008 года, когда один из инвесторов потребовал вернуть ему 7 миллиардов долларов. Жертвами мошенничества стали более 3 млн человек, включая режиссера Стивена Спилберга, целого ряда известных актеров и бизнесменов.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
На первом месте - фармацевтика
Согласно результатам исследования консалтинговой компании Compensation Partner, лучше всего в Германии платят концерны фармацевтической отрасли. Ее показатель на 20 процентных пунктов больше среднего показателя по 60 отраслям. Руководитель отдела информационных технологий в среднем зарабатывает здесь 122 293 евро в год.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
На втором месте - "химия"
В химической промышленности, которая занимает второе место в рейтинге "самых щедрых работодателей", тот же специалист зарабатывает чуть меньше - 121 274 евро, но все же очень хорошо.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
На третьем месте - полупроводники
В отрасли полупроводников платят на 19 процентных пунктов больше, чем в среднем на рынке труда. Заработок шефа IT-отдела и здесь будет выше 121 тысячи евро в год.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
На четвертом месте - производство
На производстве промышленного оборудования он получает чуть больше 120 тысяч. И, тем не менее, эта отрасль попала в топ-5 самых высокооплачиваемых.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
На пятом месте - банки
На пятом месте оказалась банковская сфера. Здесь заработок на 18 процентных пунктов больше среднего показателя. IT-начальник и здесь получает выше среднего - более 120 тысяч евро. Надо отметить, что пять "самых высокооплачиваемых" отраслей для начальника IT-отдела - лучший выбор и для секретарей. В этих отраслях секретарь в среднем получает не меньше 39 840 и не больше 40,5 тысячи евро в год.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
В топ-10 попали...
Топ-10 наиболее высокооплачиваемых отраслей завершают машиностроение, разработка программного обеспечения, производство медицинского оборудования, электротехника и бизнес-консалтинг.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
Заработок ниже среднего
А вот ниже среднего показателя по всем отраслям труд своих сотрудников оплачивают, например, немецкие союзы и объединения, научно-исследовательские институты, рекламная отрасль и сфера PR, строительство, туристический бизнес, колл-центры. В колл-центре IT-специалист на руководящей должности зарабатывает чуть больше 36 тысяч евро в год.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
Где платят хуже...
В социальных учреждениях за ту же работу он получает чуть больше 44,5 тысяч евро.
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Фотогалерея: Где лучше и хуже всего платят
Не до отдыха
В гостиничном бизнесе его годовой заработок не дотягивает до 43 тысяч евро.
Автор: Марина Борисова