 Осужденный за мошенничество бывший финансист Мэдофф умер в тюрьме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2021

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Мир

Осужденный за мошенничество бывший финансист Мэдофф умер в тюрьме

Берни Мэдофф просил о досрочном освобождении из заключения из-за неизлечимого заболевания, однако его ходатайство было отклонено. Создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды скончался в тюремной больнице.

Бернард (Берни) Мэдофф в суде, январь 2009 года

Бернард (Берни) Мэдофф в суде, январь 2009 года

Один из крупнейших мошенников в мире, в прошлом влиятельный финансист Бернард (Берни) Мэдофф, осужденный в США на 150 лет заключения, скончался в тюремной больнице. Соответствующие сообщения СМИ подтвердили в среду, 14 апреля, американские органы юстиции.

Создатель крупнейшей финансовой пирамиды 82-летний Мэдофф отбывал наказание в Северной Каролине. В феврале 2020 года он рассказал в интервью The Washington Post о том, что смертельно болен. Уже во время пандемии коронавируса он подал ходатайство о досрочном освобождении, однако оно было отклонено.

В 2009 году суд признал бывшего председателя фондовой биржи Nasdaq Мэдоффа виновным, среди прочего, в мошенничестве и отмывании денег. Созданная им крупнейшая в истории финансовая пирамида просуществовала десятки лет, собрав свыше 65 миллиардов долларов. Афера была раскрыта во время финансового кризиса в декабре 2008 года, когда один из инвесторов потребовал вернуть ему 7 миллиардов долларов. Жертвами мошенничества стали более 3 млн человек, включая режиссера Стивена Спилберга, целого ряда известных актеров и бизнесменов.

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  • Школа

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    Где платят хуже...

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  • Гостиница

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    Автор: Марина Борисова


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