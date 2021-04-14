Осужденный за мошенничество бывший финансист Мэдофф умер в тюрьме

Один из крупнейших мошенников в мире, в прошлом влиятельный финансист Бернард (Берни) Мэдофф, осужденный в США на 150 лет заключения, скончался в тюремной больнице. Соответствующие сообщения СМИ подтвердили в среду, 14 апреля, американские органы юстиции.

Создатель крупнейшей финансовой пирамиды 82-летний Мэдофф отбывал наказание в Северной Каролине. В феврале 2020 года он рассказал в интервью The Washington Post о том, что смертельно болен. Уже во время пандемии коронавируса он подал ходатайство о досрочном освобождении, однако оно было отклонено.

В 2009 году суд признал бывшего председателя фондовой биржи Nasdaq Мэдоффа виновным, среди прочего, в мошенничестве и отмывании денег. Созданная им крупнейшая в истории финансовая пирамида просуществовала десятки лет, собрав свыше 65 миллиардов долларов. Афера была раскрыта во время финансового кризиса в декабре 2008 года, когда один из инвесторов потребовал вернуть ему 7 миллиардов долларов. Жертвами мошенничества стали более 3 млн человек, включая режиссера Стивена Спилберга, целого ряда известных актеров и бизнесменов.

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