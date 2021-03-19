Остров в форме сердца в Баварии (фото)

Ауфхаузен • Такие актуальные фотографии немецкого информационного агентства dpa обычно предназначаются для иллюстрации прогнозов погоды в Германии, но эта заслуживает внимания сама по себе. Маленький и (явно) необитаемый остров в форме сердца находится в баварской общине Ауфхаузен на реке Гросе-Лабер (Große Laber) - правом притоке Дуная протяженностью около 90 километров.

При чем здесь болтовня?

Название "Большого Лабера" происходит, вероятно, от кельтского "labara" ("журчащий", "шумящий") или слова "lap" ("медленный") из баварского диалекта. Помимо "Большого Лабера" в Баварии есть еще несколько разных Лаберов - "Белый" (Вайсе-Лабер / Weiße Laber), "Черный" (Шварце-Лабер/ Schwarze Laber) и "Малый" (Кляйне-Лабер / Kleine Laber). Каждый, кто знает немецкий язык, без труда может запомнить эти названия, создав ассоциацию с современным глаголом "labern" - пустословить, болтать чепуху или жаргонное "гнать".

Фотографии других Лаберов мы тоже нашли. Особенно порадовал "Малый" - причем, и сердечком, и чем-то вроде карточного символа - пики. Кстати, в Германии также есть озеро в форме сердца и целый жилой район.

Баварские Лаберы. Фотографии

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